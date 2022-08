A fogyasztói árindex júliusi 8,5 százalékos emelkedése jó hír a fogyasztók és a politikai döntéshozók számára, ugyanakkor a magas élelmiszerárak és a lakhatási költségek még mindig kihívást jelentenek az amerikai kormányzat számára – írta a New York Times.

A júliusban csillapodni látszó infláció hírére megugrottak a tőzsdei részvények árai. Az S&P 500 index 2,1 százalékkal emelkedett, és ezzel nem csupán az eltelt négy mérési időszak bukását semlegesítette, hanem pozitív tartományba tolta a mutatókat. Az irányadó részvényindex május eleje óta a legmagasabb szinten áll.

Az infláció csökkenésével kapcsolatos várakozás nagymértékben hozzájárult a befektetői hangulat javulásához a közelmúltban, amit csak fokozott, hogy a Fed agresszív kamatemelései ellenére a vállalatok továbbra is nyereségesek, a munkaerőpiac pedig változatlanul egészséges.

„Az inflációnak valószínűleg ez volt a csúcsa” – véli Meghan Swiber, a Bank of America amerikai kamatstratégája.

Breaking News: U.S. inflation slowed to 8.5% in the year through July, a reprieve but not a conclusive sign that price increases have turned a corner.https://t.co/LEdX0leYGs