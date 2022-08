Hamarosan megállapodhatnak az iráni atomalku helyreállításáról

Mihail Uljanov Bécsben azt nyilatkozta pénteken a nemzetközi szervezetek képviselőinek, hogy már csak néhány nap hiányzik ahhoz, hogy az iráni atomalku ismét helyreállításra kerüljön – írta meg a hivatalos orosz állami hírügynökség, a TASS.

– erősítette meg Uljanov.

Ennek ellenére azt is hangsúlyozta, hogy „nem lehet mindent egy pillanat alatt visszafordítani”.

Ha az iráni atomalku megújításáról szeptember 1-je előtt megszületik a megállapodás, ahogyan azt reméljük is, akkor is csak február közepére kerülhet olyan állapotba, amilyen már volt is korábban