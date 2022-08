Egykori zsoldosa fedte fel a hírhedt Wagner-csoport titkait

A Wagner-csoport, amely egy orosz kézben lévő magánhadsereg, papíron nem is létezik. Nem nyújt be adóbevallást, állítólagos támogatói tagadják, hogy bármilyen kapcsolatban álltak volna vele, és a törvény szerint a katonai magáncégek illegálisnak számítanak Oroszországban.

A zsoldosoknak nincs hivatalos státuszuk, így nem illetik meg ugyanazok a jogok és garanciák, mint a fegyveres erők hivatalos képviselőit, fizetésük pedig csak a küldetés teljesítése után történik

– nyilatkozta Marat Gabidullin az Al Jazeera megkeresésére.

Gabidullin, akinek kilétét az orosz és az ukrán média megerősítette, a Wagner-csoport egyetlen egykori zsoldosa, aki nyilvánosan beszámol tapasztalatairól. Jelenleg Dél-Franciaországban él, ahol elmondása szerint menedékjogot szeretne kapni, és In the Same River Twice címmel írt könyvet tapasztalatairól.

A Wagner-csoportot 2014-ben alapította Dimitrij Utkin alezredes, a csecsen háborúk veteránja. A zsoldoshadsereg azóta Ukrajnában, Afrikában és a szíriai polgárháborúban is szolgálta az orosz érdekeket. Egy Telegram-felhasználó a közelmúltban tett közzé egy képet, amely állítólag Wagner-csoportot hirdető és toborzó oroszországi óriásplakátokat mutat be, miközben az álláshirdetések állítólag 240 ezer orosz rubel (kb. 1,6 millió forint) havi juttatást kínálnak, ami jóval magasabb, mint egy átlagos katona fizetése.

Gabidullin, aki 2015 és 2019 között dolgozott a zsoldoshadseregnél, azt mondta, az ideológiai háttér csupán egy máz az egészen. Valójában mindenkinek a motivációja a pénz.

Amikor csatlakoztam a csapathoz, az ott élők többsége több háborúból – Csecsenföldről, Grúziából – szerzett harci tapasztalatot, és a többségük 2014 óta Ukrajnában harcol

– tette hozzá.

2018-ban több tucat orosz zsoldos halt meg a szíriai kormánypárti erők elleni amerikai légitámadásban, miután megtámadtak egy olajipari létesítményt, amelyet az amerikaiak védtek. Azonban keveset tudunk azokról a zsoldosokról, akik meghalnak, részben azért, mert családjuk nyomás alatt áll, hogy hallgassanak.

Szírián kívül a Wagner-csoport 2017 óta tevékenykedik Afrikában, többek között Szudánban és a Közép-afrikai Köztársaságban. Utóbbi országban 2018-ban a csoport után oknyomozó három orosz újságíró vesztette életét tudósítás közben. Emellett a Human Rights Watch civilek kínzásával, kivégzésével és elrablásával vádolta meg a zsoldosokat Afrikában és Szíriában is.

Ezeket az ügyeket egyelőre nem vizsgálták az orosz hatóságok,

a februári invázió után pedig sok olyan zsoldost csoportosítottak át Ukrajnába, akik valószínűleg érintettek lehettek az afrikai és szíriai mészárlásokban.

A Wagner-zsoldosok feltehetően részt vettek az ukrán Popaszna és Liszicsanszk városaiért, valamint a vuhlehirszki erőműért vívott stratégiai fontosságú csatákban.

Az Ukrajnában harcoló orosz zsoldosok közé tartozik a Redoubt is, amely gyorsan mozgósította a kegyvesztett vagy feketelistára került egykori katonákat, majd súlyos veszteségeket szenvedett. Ahogy az orosz veszteségek Ukrajnában nőnek, a toborzók bővítik lehetőségeiket, ami kulcsfontosságú, hiszen Putyin várhatóan nem fog bejelenteni általános mozgósítást.

Mindeközben kirgizisztáni újságírók arról számoltak be, hogy a Wagner-csoport üzbég és kirgiz újoncokat keres „az ukrajnai különleges hadműveleti övezetbe”, havi 240 ezer rubel fizetést és gyorsított eljárás utáni orosz állampolgárságot kínálva.

(Borítókép: Marat Gabidullin. Fotó: Stephane De Sakutin/AFP)