Kaszparov: Csak egy pusztító vereség esetén van esélyünk Oroszországgal szemben

Garri Kaszparov már lassan egy évtizede nem járt Oroszországban, de még így is többet ért el saját megítélése szerint, mint a börtönben ülő Alekszej Navalnij. Minden idők egyik legjobb sakkozója Közeleg a tél címmel 2015-ben könyvet írt a Putyin-rendszer veszélyeiről, amely megdöbbentően váteszinek bizonyult.

A száműzetésben élő orosz ellenzékinek nehéz most megélnie a nemzeti identitását, hiszen honfitársai ukránokat ölnek, „és olyasmiket követnek el, amiket Európa a második világháború óta nem látott”. Kaszparov szerint Oroszország most olyan állapotban van, mint Németország 1943-44 körül.

Ukrajna a vérét adja, de ennek árát mindannyian megfizetjük majd – éveken, ha nem évtizedeken át –, mert nőni fog az oroszok elleni gyűlölet

– nyilatkozta Kaszparov a Válaszonline-nak adott interjúban, hozzátéve: attól nem kéne megtagadni a vízumot, aki nyilatkozik arról, hogy Putyin háborús bűnös, a rendszere illegitim, Ukrajna területi integritását pedig vissza kell állítani.

Ukrajna győzelme az egyetlen esély megszabadulni Putyintól

A sakkozólegenda szerint Ukrajna győzelemhez segítése az egyetlen esély megszabadulni a putyini fasizmustól. „Oroszország felszabadulása akkor kezdődhet el, ha ismét felvonják az ukrán zászlót Szevasztopolban” – jegyezte meg Kaszparov, aki szerint a szabad világ 1991-ben irányt tévesztett, és ez vezetett el a 21. századi autokráciák kibontakozásához.

Fukuyamának nem lett igaza, nem ért véget a történelem. „A gonosz soha nem tűnik el – legfeljebb egy időre maga alá temetik a berlini fal romjai, de aztán visszatér. A szabad világ nem akarta észrevenni a putyini imperializmust” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban az interjúalany, aki szerint az orosz elnök nem ismeri a kompromisszumot: „Nem véletlen, hogy Sztálin és Rettegett Iván a példaképe.”

Az Északi Áramlat 2 zöld jelzés volt a háborúra

A legismertebb emigráns orosz ellenzéki felhívta a figyelmet Barack Obama és Angela Merkel teljes tétlenségére, amikor annektálták a Krímet az oroszok. Merkelnek többször elmondta: az olcsó gázzal Oroszország túszai lesznek, amire az volt a válasza, hogy „de hát ez csak üzlet”.

Putyin számára az Északi Áramlat 2 felhívás volt Ukrajna megtámadására. Azt hitte, elfoglalhatja egész Ukrajnát, és majd arról alkudozik a nyugati vezetőkkel, mennyit hagyjon belőle. Csak az ukránok bátor ellenállása miatt nem ez történik

– jegyezte meg Kaszparov, aki szerint óriási morális probléma, hogy az orosz társadalmat nem érdekli, hogy katonáik tízezrei estek el Ukrajnában. Ez még azzal is magyarázható, hogy az ott harcoló oroszok többsége elmaradott térségekből való. Vesztes háborúk után viszont mindig radikális változás volt az orosz történelemben, ezért most is egy „pusztító vereségre van szükségünk. Ez az egyetlen esélyünk”.

Garri Kaszparov szerint ha a mostani szankcióknak csak a negyede érvényben lett volna Krím után, nem lenne ez a pusztítás.

A legfontosabb pedig az lenne, hogy Európa és Amerika kimondja: a szankciók nem szűnnek meg, amíg Ukrajna egész területe fel nem szabadul, a háborús bűnösöket pedig bíróság elé nem állítják. Minden idők legfiatalabb sakkvilágbajnoka az egyik leghangosabb ellenzékinek tartja magát, aki nem ért mindenben egyet a bebörtönzött Navalnijjal, de szoros kapcsolatban áll Mihail Hodorkovszkijjal. Arról viszont nincs meggyőződve, hogy a Putyin-rendszer vége automatikusan jobb irányba mozdítaná Oroszországot.

(Borítókép: Garri Kaszparov 2022. június 17-én. Fotó: Eric PIERMONT / AFP)