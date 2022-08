Rettegtek a turisták Székelyföldön, azt hitték, az oroszok támadnak, de csak egy medve volt

A két kanadai turista, Normand Pion és Helene Giguere Székelyföldön töltötte a szabadságát. Épp Maroshévízen éjszakáztak, amikor hajnali háromkor megszólalt egy RO-Alert-riasztás a telefonjukon. Ez arra hivatott őket figyelmeztetni, hogy medve jár a környező utcákban, ezért érdemes elkerülniük a területet.

A helyi katasztrófavédelem diszpécserszolgálata által automatikusan küldött üzenet azonban románul íródott, Normand Pion és Helene Giguere viszont nem beszéli a nyelvet, ezért az egyik mondatot tévesen úgy értelmezték, hogy az oroszok megtámadták őket, és bevonultak a Hargita megyei városba.

Ez úgy eshetett meg, hogy a szövegben szerepelő urs (medve) szót USSR-nek (Union of Soviet Socialist Republics) olvasták: ezután villámgyors internetes kutatásba fogtak, hogy kiderüljön, valóban háború dúl-e Romániában is. A figyelmeztetésben szerepelő mondat pontosan úgy hangzott: A fost semnalata prezența unui URS in Toplita, azaz egy medve jár Maroshévizen.

A Facebookon megosztott bejegyzés szerint csak azután folytatták az útjukat, hogy találtak valakit, aki szó szerint lefordította nekik a szöveget.