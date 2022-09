Rejtélyes tüdőgyulladást fedeztek fel Argentínában

Az összes eddigi eset egy magánorvosi klinika körül jelentkezett Tucuman tartomány északnyugati részén. A hatóságok szerint a Covid és az influenza gyakori típusai kizárhatóak, de tovább folytatják az egyéb fertőzések ellenőrzését. Ennek keretei között a helyi vízellátást és a klímaberendezéseket is tesztelik – írja a BBC.

Egyelőre csak a klinikán szedi az áldozatait

A harmadik áldozat egy hetvenéves nő volt, akit sebészeti beavatkozásra vittek be a klinikára, ő alapvetően is egy bizonyos légúti betegségben szenvedett. A későbbiekben a központ egészségügyi személyzete kapta el a betegséget. A szorosabb kontaktjaikat azóta megfigyelik, de még egyikőjüknél sem jelentkeztek a fertőzés tünetei.

A rejtélyes betegség a klinika dolgozói közül szedte az első áldozatát, majd a másodikat is, két nappal később. Mindketten, akárcsak a hetvenéves nő, más alapbetegséggel is küszködtek. Az első hat betegnél augusztus tizennyolcadika és huszonharmadika között jelentkeztek a tünetek.

A tünetei hasonlóak a Covidhoz

Luis Medina Ruiz tucumani egészségügyi miniszter szerdán úgy nyilatkozott, hogy a betegek „súlyos légúti betegségben szenvedtek, kétoldali tüdőgyulladással, ami nagyon hasonló a Covidhoz”. A tünetek közé tartozott még a magas láz, a végtagfájdalom és a légzési nehézség is.

Hector Sale, a Tucuman tartományi orvosi kollégium elnöke a helyi újságíróknak azt mondta: „Nem olyan betegséggel van dolgunk, amely emberről emberre terjed”, mivel a fertőzöttek közeli hozzátartozó között nem jelentkezett a betegség. A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet az argentin egészségügyi hatóságokkal együtt figyelemmel kíséri a helyzetet.

A szakértők egyelőre tanácstalanok

Paul Hunter professzor, a Kelet-Angliai Egyetem orvosprofesszora úgy nyilatkozott a BBC-nek, hogy ebben a szakaszban „elég lehetetlen” megmondani, mi okozhatja ezt.

Ezek a dolgok időről időre megtörténnek. Gyakran csak elpusztulnak, de nem mindig

– magyarázta. „Néha jelentős helyi járványt vagy valami még nagyobbat okoznak” – tette hozzá. Azt mondta, hogy a gyors ellenőrzéseknek köszönhetően a szakértőknek napokon belül több választ kell kapniuk.

Beate Kampmann professzor, a London School of Hygiene and Tropical Medicine munkatársa szerint „Túl korai még arról nyilatkozni, hogy ez fenyegetést jelent-e szélesebb lakosságra, vagy továbbra is csak az intézményre korlátozódik. Ahogy arról is, hogy valami új dologgal állunk szemben, vagy már ismerjük”.

(Borítókép: Rendőrök a Luz Medica kórház bejáratánál, ahol kilenc, ismeretlen eredetű tüdőgyulladással fertőzött embert kezeltek 2022. szeptember 1-jén az argentin Tucumanban. Fotó: Diego Araoz / Telam / AFP)