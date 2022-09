Vörös lidérc bukkant fel Valence felett

Látványos természeti jelenséget örökített meg Nicolas Escurat, aki egy Valence környékén tomboló vihar felett kapott lencsevégre egy vörös lidércet. Noha ez a képen és a videón sem látszik, 315 kilométeres távolságból sikerült megörökítenie a nem mindennapi látványosságot. A felvételek a Château de Beynac kastély közelében készültek.

A fotós Facebook-oldalán osztotta meg a látványos felvételeket, amelyekről bevallotta, hogy szerencséje volt velük. Mint írta, régóta próbált már innen képeket készíteni róla, és nem hitte, hogy ez most fog neki sikerülni, hiszen a vihar nem is volt annyira erős, de a kellő pillanatban résen volt és gyönyörű sorozatot tudott készíteni. Majd mivel a fényképezője is nála volt, ezért külön képként is megörökítette a lidérc előbukkanását. A bejegyzést az Időkép szúrta ki.

Legutóbb július végén számoltunk be hasonló természeti csodáról, akkor a Dunántúlon örökítettek meg egy vörös lidércet.