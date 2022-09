Az új brit kormány a menedékkérők pártján, leállít egy törvényjavaslatot

A Liz Truss vezette új brit kormány leállítja az előző kabinet által szorgalmazott Bill of Rights nevű törvényjavaslatot, amely lehetőséget adott volna akár arra is, hogy az Egyesült Királyság távozzon az Emberi Jogok Európai Egyezményéből.

Az új brit kormány leállítja a Bill of Rights elnevezésű törvényjavaslatban rögzített azon célkitűzéseket, amelyek felhatalmazást adtak Londonnak az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) bizonyos határozatainak figyelmen kívül hagyására – írja a Reuters.

Az EJEB az év elején adott ki határozatot annak megakadályozására, hogy egy maroknyi menedékkérőt Ruandába toloncoljanak ki, amíg az Egyesült Királyságban meg nem oldják ennek jogi hátterét.

A megválasztott új brit miniszterelnök, Liz Truss új kabinetje megállapodott a törvényjavaslat leállításának terveiről

– közölte a The Sun egyik politikai szerkesztője a Twitteren.

„A törvényjavaslat egy káosz, és a jelenlegi formájában nem fog visszatérni" – idézett a The Sun egy névtelen forrást.

A Bill of Rights nevű törvényjavaslat Dominic Raab volt igazságügyi miniszter és miniszterelnök-helyettes előterjesztésére került a döntéshozók elé.

Raabot kedden Brandon Lewis váltotta az Igazságügyi Minisztérium élén. Előbbi távozása előtt kijelentette: a törvényjavaslat megerősíti a parlament végső döntéshozó szerepét, és megszilárdítja az olyan kulcsfontosságú emberi jogokat, mint a szólásszabadság.

Az EJEB megakadályozta a ruandai menekültjárat felszállását

A brit parlament elé június végén került a Bill of Rights nevű törvényjavaslat, amely révén az Egyesült Királyság akár az Emberi Jogok Európai Egyezményéből is távozhat. Ez az egyezmény Európa egyik legfejlettebb emberi jogi katalógusa. Ez alapján hozza ítéleteit a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is.

Az előző brit kormánynak azonban bizonyos esetekben ez így nem volt egy kedvező állapot. A bevándorláspolitika a korábbi kabinet egyik legfőbb projektjévé vált, amelyet épp az EJEB torpedózott meg. Egy ideig úgy tűnt, hogy a két ország közötti nemzetközi egyezmény alapján mindazokat a ruandaiakat, akik illegálisan lépnek be Nagy-Britanniába, a brit hatóságok áttelepíthetik a közép-afrikai országba, a strasbourgi székhelyű szervezet azonban az utolsó pillanatban megakadályozta a repülőgép felszállását. Heten utaztak volna Ruandába.

Az új törvényjavaslat kimondta, hogy a brit bíróságoknak nem minden esetben kell alkalmazkodniuk az EJEB estjogához, ugyanis az emberi jogok végső értelmezője az ilyen perekben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága. A jogszabály-tervezet egyértelműen megállapította, hogy az EJEB ideiglenes intézkedései – például az, amelyet a ruandai bevándorlók esetében hozott – nem kötelezik a brit bíróságokat.

Az előző kormányzat ugyanakkor azt is világossá tette, hogy a ruandai esettől függetlenül azok az emberi jogi kötelezettségek, amelyek az Emberi Jogok Európai Egyezményében szerepelnek, továbbra is kötik az ország jogi lehetőségeit.

Dominic Raab távozó igazságügyi miniszter korábban amellett érvelt, hogy a Bill of Rights meg is erősítené a szigetország hagyományait a szabadságjogokkal kapcsolatban, egyúttal „egészséges mértékű racionalitást fecskendez a rendszerbe.”

Jelentős újítás volt a törvényjavaslatban, hogy bírói engedélyhez kötött lett volna az is, hogy az érintett emberi jogi pert indíthat-e. Ezt a törvény indokolásában „permission stage”-nek, vagyis engedélyezési szakasznak nevezték.