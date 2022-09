Hatalmas kártérítést kell fizetnie az e-cigarettát gyerekeknek reklámozó cégnek

A cég bejelentette, hogy a jövőben 35 évesnél fiatalabb személynek nem fogja reklámozni a termékeit. A hirdetési stratégiájának éves vizsgálata után a céget Texas, Oregon és Connecticut államok perelték be. A Juul-t azonban már korábban is perbe fogta több más állam, városi önkormányzat és tankerület is, mert a termékei egészen elképesztő népszerűségre tettek a fiatalkorúak körében – írja a Reuters.

A cég pedig alaposan ki is használta ezt: az óriásplakátokon e-cigiző modellek tinédzsereknek tűnnek, a reklámkampányokban rajzfilmkaraktereket szerepeltettek, a korábbi periratok állítása szerint pedig a cég szándékosan a Cartoon Networkön vagy a Nickelodeonon vásárolt reklámspotokat – amik gyerekcsatornák.

Emellett pedig ha a fiatalkorú gyermek az iskolai címet adta meg az online megrendeléséhez, oda is gond nélkül kiszállították a terméket. A Juul a Magyarországon nagy divatnak örvendő Elf Bar amerikai „rokona”. A cég annak az árán akart pénzt keresni, hogy egy újabb generációt szoktatnak rá a nikotinra – vélekedtek az amerikai tisztviselők.

A Juul korábban már négy másik államnak is fizetett kártérítést hasonló okok miatt. A cég egy korábbi nyilatkozata szerint 2019 óta teljesen más marketingstratégiát követnek, mint azelőtt, azóta kivonták a fiatalok által annyira kedvelt e-cigiket a forgalomból, és folyamatosan felhívják a figyelmet a dohányzás káros hatásaira is.