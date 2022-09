Aggasztó jelentés érkezett a NAÜ-től

Jelentősen meghaladja az atombomba gyártásához szükséges mennyiséget a 60 százalékra dúsított iráni uránkészlet, amely továbbdúsítás esetén atomfegyver előállítására is alkalmas lehet – közölte szerdán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

Az Irán birtokában lévő urán – amelynek legmagasabb dúsításai szintje 60 százalékos, valamint a centrifugák által dúsított, gáz-halmazállapotú urán-hexafluorid – mennyisége becslések szerint 12,5 kilogrammról 55,6 kilogrammra nőtt a NAÜ által május 30-án kibocsátott negyedéves jelentés óta – áll a tagállamokhoz intézett jelentésben, amelynek egy-egy példánya a Reuters brit és a dpa német hírügynökség birtokába került.

Szakértők szerint mintegy 50 kilogramm, 90 százalékosra dúsított urán elegendő az atombomba előállításához.

Titkolják az uránmennyiséget

A Rafael Grossi által a tagállamoknak elküldött jelentésben a főigazgató rámutat: a NAÜ három hónapja nem tudja ellenőrizni az új urándúsító centrifugák termelését, miután az iráni hatóságok júniusban eltávolították a megfigyelő kamerákat.

Az előző negyedévhez hasonlóan az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartását ellenőrző szakosított szervezete most is elkészítette jelentését, amely szerint Irán még mindig nem adott hiteles válaszokat a három be nem jelentett nukleáris létesítményben talált uránrészecskék eredetével kapcsolatos kérdésekre.

„A főigazgatót egyre jobban aggasztja, hogy Irán nem kötelezte el magát amellett, hogy megválaszolja az aktuális jelentés tárgyát képező negyedév kiemelkedő biztonsági kérdéseit, illetve hogy megoldás születik ezekben” – áll a NAÜ második jelentésében.

Összehangolt atomfegyverprogramról szól a fáma

A be nem jelentett uránrészecskék kérdése a 2015. évi atomalku újjáélesztéséről folyó tárgyalások fő napirendi pontja. Irán lezártnak tekinti a vizsgálatot, a nyugati országok és a NAÜ viszont kitart amellett, hogy ez külön téma, amelyet Irán – mint az atomsorompó-egyezmény részese – köteles tisztázni.

Az amerikai hírszerzés és a NAÜ az MTI szerint azt feltételezi, hogy Iránnak titkos, összehangolt atomfegyverprogramja van, amelyet 2003-ban leállított. Irán kitart amellett, hogy soha nem volt ilyen programja. Az iráni létesítmények többsége feltételezések szerint 2003 körül, illetve előtte épült.

„A NAÜ nincs olyan helyzetben, hogy biztosítékot adjon azzal kapcsolatban, hogy az iráni atomprogram kizárólag békés célokat szolgál” – áll a második jelentésben, vagyis amíg Irán nem ad magyarázatot arra, hogyan került az urán a három iráni létesítménybe, a NAÜ nem garantálhatja, hogy az uránt nem atomfegyver készítésére használták fel.