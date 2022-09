„Az oroszoknak nem szabadna könnyen bejutniuk az Európai Unióba”

Az Európai Unió azt javasolja, hogy drágítsák meg és nehezítsék meg az orosz állampolgárok számára az EU-vízum megszerzését. Ezzel párhuzamosan megnyúlik a kérelmezési folyamat is. Az egyszeri beléptetésre feljogosító engedély illetéke a brüsszeli javaslat szerint 35 euróról 80-ra, azaz durván 32 ezer forintra emelkedne.

Az új eljárási rend mindaddig érvényben marad, amíg Moszkva folytatja az Ukrajna elleni agressziós háborúját – közölte az Európai Bizottság.

A februárban kezdődött invázió óta több mint egymillió orosz utazott az uniós országokba – emlékeztetett a BBC. Oroszország „teljesen aláásta” azt a bizalmat, amelyre az EU és Oroszország közötti érvényes vízummegállapodás épült – érvelt Margarítisz Szhinász, a bizottság egyik alelnöke. Az eddigi egyezménnyel összhangban az oroszok 15 éven át egyszerűsített eljárás keretében kaptak uniós vízumot.

A vízummegállapodást fel kell függeszteni, mivel Oroszországgal „nem lehet a szokásos módon üzletelni” – írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Twitteren.

There can be no business as usual with Russia.



We propose to fully suspend the EU Visa Facilitation Agreement and not to recognise Russian passports issued in occupied ** regions.



Visa facilitation is a token of trust, which Russia's war of aggression has completely shattered