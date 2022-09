Visszaküldik Irakba a katonákat, akik II. Erzsébet koporsóját vitték

Az I. zászlóalj nyolc katonáját az iraki hadműveleti szolgálatból hívták vissza, hogy részt vegyenek a hétfői temetésen. A katonák külön dicséretet is kaptak, amiért tökéletesen, méltóságteljesen végezték feladatukat a királynő utolsó útján, miközben milliárdok figyelték őket szerte a világon. A királynő koporsóját hordozó nyolc katona oklevelet is kaphat, azonban nem tüntetik ki őket a Brit Birodalom Rendjével, pedig katonai vezetők és politikusok mellett több híresség is ezt szerette volna.

A nyolc katona a héten visszatér egy észak-iraki légi bázisra, ahol az Iszlám Állam szélsőségesei ellen harcolnak.

A brit hadsereg egyik magas rendfokozatú tagja azt mondta, „ez az éles kontraszt az, amit annyira vonzónak találnak a férfiak. Ha csak szertartásos feladatokat látnának el, szerintem elveszítené a fényét az egész. Ők elsősorban harcoló katonák”.

A nyolc katona közül a legfiatalabb a 19 éves Fletcher Cox, aki mindössze 15 évesen, kadétként katonai csoportjának élén végzett, és megkapta a Csatorna-szigeteken a legmagasabb kitüntetést, amelyben egy fiatal katona részesülhet: a kormányzó hadnagyi érmet. A temetés előtt is megszólalt, elmondta: „egyedüli ambícióm, hogy felvonuljak a királynőért”.

Mind a nyolc katona a gránátos gárda tagja, amely a legmagasabb rangú reguláris hadseregezred. A zászlóaljat 1656-ban Lord Wentworth ezredeként hozták létre a száműzött II. Károly védelmére.

(Borítókép: II. Erzsébet temetése 2022. szeptember 19-én. Fotó: Samir Hussein / Getty Images)