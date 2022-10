Legalizálta az azonos neműek házasságát a kubai referendum

A referendumon a szavazásra jogosultak csaknem háromnegyede, 74,1 százaléka járult az urnákhoz – idézte a CNN a Választási Tanács által közzétett adatokat. Több mint 3,9 millió választópolgár, a résztvevők kétharmada, 66,9 százaléka megszavazta az új törvény ratifikálását, míg 1,95 millió, azaz egyharmad ellenezte – közölte Alina Balseiro Gutierrez, a Nemzeti Választási Tanács elnöke hétfőn az állami televízióban.

Az új családi törvénykönyv nagyobb védelmet szavatol a nők, a gyermekek és az idősek számára, engedélyezi az azonos nemű melegpárok házasságkötését, és azt is, hogy gyermeket fogadjanak örökbe.

A kubai melegek évtizedeken át hivatalos diszkriminációval szembesültek a kommunista vezetésű szigetországban. A hatvanas évek elején – miután Fidel Castro átvette a hatalmat – sok meleget a politikai disszidensekkel együtt kormányzati munkatáborokba küldtek. Bár a homoszexualitást 1979-ben legalizálták Kubában, sok meleg férfit és nőt kendőzetlenül pellengérre állítottak.

Ennek ellenére nem sokkal a népszavazás előtt Annery Rivera Velasco és Yennys Hernandez Molina, két nő örök hűséget esküdött egymásnak LMBT-aktivisták gyűrűjében a tengerparti Matanzas városában, bár akkor még nem tudták, hogy házasságukat a polgári hatóságok elismerik-e.

