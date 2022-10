Orosz sorozóközpont várja a menekülőket a grúz határon

A tisztek feladata a „sorköteles állampolgárok” behívóinak kézbesítése lesz a Verhnij Larsz átkelőnél – közölték a BBC szerint az orosz hatóságok. A brit médium tudósítása szerint kimerültnek tűnnek a Grúziába érkezők, éhesek, kialvatlanok, ugyanakkor megkönnyebbültek, hogy biztonságba kerültek.

Sokan bőröndjeiket vonszolva, gyalog vágtak neki az útnak abban a reményben, hogy gyorsabban átjutnak a határon, mások biciklivel vagy autóval érkeztek.

A tömött kocsisor a műholdas és drónfelvételek szerint több kilométeres, a napokban 48 órásra nyúlt el az orosz–grúz határ átlépése.

Drone footage shows the staggering line of cars waiting to cross over the Russia-Georgia border, days after Vladimir Putin's military mobilization order. According to Reuters, the queue of vehicles is 3,000+, & the estimated wait time to cross into Georgia is as high as 48 hours. pic.twitter.com/I2hr426oGg