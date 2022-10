Lecsap a Julia, özönvíz moshatja el Közép-Amerika több országát

Magyar idő szerint vasárnap délelőtt érheti el a Julia névre keresztelt trópusi vihar Nicaraguát kelet felől 1-es erősségű hurrikánként. A partok közelében helyenként akár 130-150 kilométer per órás széllökések is lehetnek, amelyek már komolyabb károkat is okozhatnak. A közép-amerikai országba özönvízszerű esőzést visz magával, többfelé 150-200, helyenként akár 250 milliméternyi eső is eshet a következő napokban, emiatt árvizekre, fölcsuszamlásokra is számítani kell.

Néhol 2-3 méter magas hullámok is partot érhetnek.

Az Időkép arról ír, hogy a szárazföld felett a Julia folyamatosan veszít majd erejéből, a számítások szerint helyi idő szerint vasárnap délutánra trópusi viharrá szelídülhet. Rossz hír, hogy bár viharrá szelídülhet, özönvízszerű esőzésre számítani kell Costa Rica, valamint Honduras, Salvador, Guatemala, Belize és Dél-Mexikó több tájegységén is. Itt még 250 millimétert meghaladó mennyiségű csapadék is eshet.

Összehasonlításképpen: Magyarországon 2022 júliusában dőlt meg a korábbi napi csapadékösszeg, a legtöbb eső Tiszakarádon hullott egy nap alatt, ami „mindössze” 123,2 millimétert jelentett. A legutóbbi rekordot 2014-ben Fertőrákos állította fel, akkor 105,8 milliméternyi csapadék hullott egy nap alatt.