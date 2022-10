Elon Musk elutasított ukrajnai békejavaslata, és a négy ellopott Tesla-kerék

Miközben a világ vezetői nagyrészt tartózkodnak a véleménynyilvánítástól arról, miként kellene Ukrajnának megvívnia a háborút, Musk – akinek a gondolatai általában nagy figyelmet kapnak a közösségi médiában – nem fogta vissza magát a mérlegelésben – írta a New York Times.

A hét elején négy kérdésben foglalta össze béketervét.

Az aznap mért 107 millió követőjét arra kérte, hogy egy egyszerű igennel vagy nemmel támogassák vagy utasítsák el indítványát.

Ezek így hangoztak:

Az elcsatolt területeken ismételjék meg a referendumot az ENSZ felügyelete alatt. Oroszország távozik, ha ez a nép akarata.

Krím formálisan Oroszország része, hisz 1783 óta az (Hruscsov tévedéséig).

A Krím vízellátásnak szavatolása.

Ukrajna semleges marad.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev's mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Musk kérdéseire több mint 2,7 millió válasz érkezett. A megkérdezettek 59,1 százaléka elvetette felvetéseit.

A Tesla négy kereke

Az ukrán elnök nem marad adós, és nem vesztegette az időt. Zelenszkij saját Twitter-felméréssel válaszolt, és Muskon gúnyolódott.

„Melyik @elonmusk tetszik jobban?” – így szólt a kérdés két világos válaszlehetőséggel:

Aki Ukrajnát támogatja.

Aki Oroszországot támogatja.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Erre a kérdésre rövid idő alatt több mint 2,4 millió válasz érkezett. A túlnyomó többség, a cikk írásának pillanatában 78,8 százalék azt az Elon Muskot kedveli, aki Ukrajna mögé áll.

„Nagyon diplomatikus válaszának” nevezte Andrij Melnik, Ukrajna leköszönő németországi nagykövete azt a kíméletlen szitokszót, amivel Musk javaslatára reagált – írta a BBC.

Ez erkölcsi idiotizmus, a Kreml propagandájának szajkózása, az ukrán bátorság és áldozatvállalás elárulása

– fakadt ki Garri Kaszparov orosz sakknagymester.

Ha valaki ellopja Teslájának kerekeit, „attól még nem válik az autó vagy a kerekek jogszerű tulajdonosává. Még akkor sem, ha azt állítják, hogy mindketten megszavazták. Csak szólok” – ezt üzente Musknak Gitanas Nausėda, litván elnök.

Dear @elonmusk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or of the wheels. Even though they claim both voted in favor of it. Just saying. https://t.co/0eEjCydqu1 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 3, 2022

Élcelődve válaszolt Musknak egy népszerű ukrán műsorvezető: „Mi, ukránok, ismerjük a történelmet és értékeljük a jövőnket” – üzente Szerhij Pritula, aki adománygyűjtést indított egy történelem tankönyvre. Mint írta, fél óra alatt egymillió hrivnya, 11,5 millió forint gyűlt össze.

We, the Ukrainians, know the history and value our future. We want to make a gift for @elonmusk. So together with with @igorlachenkov we've opened a fundraiser for a history textbook.



In 30 minutes raised 1 mil UAH (25 000$). — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 3, 2022

A „béke” szó nem használható eufemizmusként annak engedélyezésére, „hogy az oroszok ártatlan ukrán emberek további ezreit gyilkolják és erőszakolják meg, és még több területet ragadjanak el” – figyelmeztette Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter azokat, akik azt javasolják, hogy Ukrajna adja fel népét és földjét – „feltehetően nem azért, hogy Putyin megsebzett egóját bántsák, vagy hogy megmentsék Ukrajnát a szenvedéstől”.

A Kreml természetesen üdvözölte Musk javaslatait. „Nagyon pozitív, hogy valaki, mint Elon Musk, békés kiutat keres ebből a helyzetből” – jelentette ki Dmitrij Peszkov szóvivő.

Musk adott is, kapott is

Musk egyébként a háború kezdete óta támogatja Ukrajnát. Március óta tizenkétezer Starlink internetterminált küldött a megtámadott országnak, amelyek műholdak révén teremtenek online hozzáférést.

Ezzel Musk nagy népszerűségre tett szert Ukrajnában. Zelenszkij már korábban meghívta egy háború utáni látogatásra.

Az üzletember egyébként egy számára sűrű héten tette közzé a szavazását, amikor a Twittert képviselő ügyvédeknek kell tanúvallomást tennie az október 17-én kezdődő per előtt. A médium ugyanis beperelte Muskot, miután elállt a platform megvásárlásáról szóló, 44 milliárd dolláros megállapodástól.

A rögtönzött közvélemény-kutatás jót tett a megítélésének: napok alatt egymillióval, 108 millióra növekedett követői száma. Ugyanakkor a Twitter azt reméli: a delaware-i bíróság arra kötelezi Muskot, hogy a felvásárlást a megállapodás szerinti 54,20 dolláros részvényenkénti áron bonyolítsa le.

Musk rendszeresen oszt meg provokatív véleményeket és vicceket a neten. Saját alkalmazottai ezeket „gyakran zavaró és kínos forrásnak” nevezik.

(Borítókép: Elon Musk. Fotó: Maja Hitij / Getty Images)