Az energiafüggetlen, mesébe illő, de elnéptelenedő svájci völgy

A dél-svájci Ticino régióban található, a Bavona folyót övező, a távoli, gleccserek által faragott völgy az Alpok egyik legmeredekebb barázdája.

A zord katlanban elszórtan tizenkét, kőházból álló falucska, Roseto található. Az év nagy részében néhány tucat lakosnak ad otthont, kivéve télen, amikor már csak tíznél is kevesebben maradnak.

A kőházak közül tizenegy mind a mai napig nem csatlakozik az elektromos hálózathoz, jóllehet a magasan fekvő gátak jóvoltából a térség rengeteg áramot termel.

Az erőműveket a II. világháború után építették, hogy az Alpok északi oldalán fekvő német régiók áramellátását biztosítsák – idézte fel a völgy alsó végén fekvő Cevio volt önkormányzati képviselője.

Ahhoz, hogy a villanyáramot lehozzák a völgybe, transzformátorokra lett volna szükség, de „az itt élőknek erre nem volt pénzük” – idézte az AFP hírügynökség Romano Dadót. Csak a völgy tetején lévő utolsó falu engedhette meg magának ezt a luxust.

Évtizedek alatt a völgy lakossága félezerről ötvennél is kevesebbre zsugorodott. A megmaradtak megtanultak villany nélkül boldogulni. A nyolcvanas évektől kandallókat és napelemeket szereltek otthonaikba.

