Négy indiai az autópályán tesztelte, hogy el tudják-e érni a 300-as sebességet, szörnyű vége lett

Négy indiai férfi az egyikük BMW-jét tesztelte az autópályán, hogy el tudják-e érni a 300 kilométer per órás sebességet. Az eseményeket Facebookon is közvetítették, ahol az élőzés közben elhangzott a „mind meghalunk” kifejezés is. Néhány perccel később az autó frontálisan ütközött egy kamionnal, 200 kilométer per órás sebesség fölött.