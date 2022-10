Egyre súlyosabb a kolerahelyzet a Közel-Keleten és Afrikában

A betegség már évek óta csökkenő tendenciát mutatott az egész világban, de 2022-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint aggasztóan sok új esetet regisztráltak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint január óta 29 különböző ország számolt be a járvány felbukkanásáról. Az elmúlt öt évben kevesebb, mint húsz ország jelentett be járványkitörést. A betegség növekedésének legfőbb oka a víz szennyezettsége – vélekedett a WHO.

Változtatásokat vezettek be a védekezésben

A szakértők szerint a betegség – ami a szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek mutatója – brutális méreteket is ölthet. Jelenleg a számok gyorsan növekszenek, ahogy a betegség egyre jobban elterjed a Közel-Keleten és Afrikában – írja a CNN.

Ez arra késztette a WHO sürgősségi oltóanyag-ellátásért felelős szervezetét, az ICG-t, hogy „felfüggessze a standard, kétadagos vakcinázási eljárást a járvány elleni védekezésben, és bevezesse az egyadagos metódust” – közölte a WHO múlt héten.

A standard, kétadagos vakcinázás ideiglenes felfüggesztése lehetővé teszi, hogy az oltóanyag a világ több pontjára is eljusson. Bár az egy adagos stratégia is hatékonynak bizonyult, a gyerekek esetében kisebb ez az arány – tette hozzá a szervezet. A kutatások kimutatták, hogy az egy adagos oltás átlagosan hat hónapig ad védettséget – közölte Salim Oweis, az UNICEF közel-keleti és észak-afrikai irodájának kommunikációs tisztségviselője a CNN-el, hozzátéve, hogy ez „elegendő védettséget nyújthat a járvány megfékezéséhez”. A kétadagos vakcina három-öt évig nyújt védelmet.

A gyorsan terjedő betegség megterhelte a WHO és partnerei gyors reagálóképességét és erőforrásait – mondta Dick Chamla, a WHO afrikai régiójának egyik munkatársa. A helyzetet csak tovább rontja a különböző járványok, humanitárius válságok és az egyéb katasztrófák közti átfedés – tette hozzá. A WHO arra is figyelmeztetett, hogy mivel a kolera hirtelen és súlyos hasmenéssel jár, ezért a beteg órákon belül meghalhat, ha nem kezelik.

Az UNICEF azonnali cselekvésre szólított fel

Az UNICEF azonnali cselekvésre szólította fel a világ országait, ahogy a járvány Szíriában és Libanonban is terjedni kezdett, mert „veszélyezteti a gyermekek túlélését”. Az alultáplált gyermekeket sokkal súlyosabban érintheti a kolera – magyarázta Bertrand Bainvel, az UNICEF közel-keleti és észak-afrikai regionális igazgatóhelyettese. A Közel-Keleten egyre több ember éhezik a gazdasági válság és a vízhiány miatt, emiatt pedig sokkal kiszolgáltatottabbak a kolerajárványnak – mondta Salim Oweis.

Libanon, ahol másfél millió szíriai menekült tartózkodik, három évtized után októberben jelentette az első kolerás megbetegedést. Október huszonnegyedikéig 718 fertőzöttet és 11 halálesetet jelentett a libanoni egészségügyi minisztérium. A háború sújtotta Szíria az idei év legrosszabb járványát élte át. Az Orvosok Határok Nélkül jelentése szerint a betegség az ország északnyugati és északkeleti részén terjedt el leginkább, a szennyezett víz miatt. Október tizenegyedikéig több, mint 13 000 fertőzöttgyanús és 60 halálesetet jelentettek.

Néhány afrikai országban is súlyosbodó járványkitörések tapasztalhatók, bár az államok egy része már évek óta küzd a betegséggel. A WHO szerint Szomáliában, Kamerunban, Malawiban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Beninben ugrott meg a fertőzöttek száma.