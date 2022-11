Hamarosan megszólalhat a választáson alulmaradó brazil elnök

Néhány órán belül megszólalhat Jair Bolsonaro, aki vasárnap kis különbséggel kikapott a baloldal jelöltjétől, Lula da Silvától a brazil elnökválasztás második fordulójában. A Brazíliát 2019 januárja óta vezető Bolsonaro a hétvégi vereség óta nem tett nyilatkozatot.

Fabio Faria kommunikációs miniszter azt közölte a Reuters hírügynökséggel, hogy a távozó brazil elnök nem támadja meg jogi úton a választás végeredményét, viszont még kedd este beszédet intéz a nemzethez.

Bolsonaro kabinetfőnöke, Ciro Nogueira már felvette a kapcsolatot Luiz Inácio Lula da Silva stábjával, hogy egyeztessenek az átadás-átvételről. Többek között a kongresszus alsóházának elnöke is azt mondta, hogy a Bolsonaro-kormánynak tiszteletben kell tartania a választás eredményét.

Lezárták az utakat a Bolsonaro-pártiak

Az Index is beszámolt róla, hogy felgyújtott autógumikkal torlaszolták el az utat a Bolsonaro-párti kamionosok és a hivatalából távozó elnök támogatói Brazília több államában. A helyi rendőrség hétfőn több mint háromszáz úttorlaszról számolt be. A demonstrálók így tiltakoztak az elnökválasztás eredménye ellen. A Legfelsőbb Bíróság nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva arra kötelezte a rendőrséget, szüntesse meg a blokádokat, melyek egy nagy forgalmú gabonaexportáló kikötőt, valamint az ország legnagyobb repülőterét is érintettek. A történtek miatt egyes helyi boltok polcai elkezdtek kiürülni.

A Sao Pauló-i nemzetközi repülőtérről számos járatot töröltek, miután a tüntetők ellepték az egyik bekötőutat. A buszokon időző embereknek is elfogyott a vizük és az élelmük, miután órákat álltak a dugóban.

Orbán Viktor Bolsonarót támogatta

A kormánypárt politikusai az utóbbi években jó kapcsolatot ápoltak Jair Bolsonaróval. A brazil elnök februárban, a háború kitörése előtti napokban Magyarországra is ellátogatott, a nyáron pedig Novák Katalin egyik első hivatalos útja is Brazíliába vezetett.

Október elején aztán Orbán Viktor is beszállt a brazíliai kampányba Bolsonaro oldalán.

Kedves brazil barátaim! Önök fontos választásra készülnek. Én több mint harminc éve szolgálom a hazámat Európában, ez idő alatt sok vezetővel találkoztam, de nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke, Bolsonaro elnök úr

– többek közt ezt üzente akkor a braziloknak a magyar kormányfő.