Bemutatjuk a közösségi oldalt, amelyre a Twittert elhagyók váltanak

A közösségi hálózatnak jelenleg több mint 655 ezer felhasználója van. Az új felhasználók több mint egyharmada a múlt héten csatlakozott.

Ránézésre a Mastodon olyan, mint a Twitter, csak más a szótára. A felhasználók posztokat – tweet helyett tootokat – osztanak meg, amelyekre lehet reagálni, kedvelni, újra megosztani, és persze a felhasználók követhetik egymást.

A felszín alatt azonban egészen más a felépítése, ezért is vonzza az új felhasználókat, akiket azonban néhány tulajdonsága alaposan megzavarhat.

A Mastodon hat éve működik, az új felhasználók rohama pedig kissé megbénította a felületet. A regisztráláskor ki kell választani egy tematikus szervert, amelyekből bőséges a kínálat. Ország, város vagy más érdeklődési kör – például technológia, sport, zene vagy gamer kuckó – alapján is lehet szervert keresni.

Tulajdonképpen lényegtelen, hogy a felhasználó hová kerül, mert az összes többi szerver elérhető, így mindenki látható.

A tematikus szerver annyiban könnyíti meg a beilleszkedést, hogy az új belépő gyorsabban talál olyan információkat, amelyek őt magát is lekötik.

Az Egyesült Királyságban most a szociális témák és a szigetországgal kapcsolatos kérdések a népszerűek, így ezeken a szervereken lelassult a forgalom – írja a BBC.

Alig 24 óra alatt hatezren csatlakoztak a mastodonapp.uk szerverére, ezért átmenetileg le kellett állítani a regisztrációt – illusztrálta a rohamot Ryan Wild, a hálózat üzemeltetője.

Hogyan működik?

A választott szerver a felhasználói név részévé válik – például @mastodonapp.uk kiterjesztéssel. Ez egyben egy kereshető felhasználói cím is. Ugyanazon a szerveren név alapján is megtalálható az ismerős, ha pedig másik szerven regisztrálta magát, akkor a kiterjesztéssel kiegészítve azonosítható.

A Mastodon – a Twittertől eltérően – nem javasol követendő felhasználókat. Címkékre, hashtagekre viszont lehet keresni. A leírása alapján egyszerűnek tűnik, de már a mellékelt tweet új szótárából is látható, hogy a helyzet egy kicsit bonyolultabb. De tényleg csak egy kicsit.

A működtetők az e-mailhez hasonlították.

Mindenkinek van egy vagy több fiókja, különböző szolgáltatóknál. A szolgáltatók azonban kommunikálnak egymással.

A Mastodon nem egy platform. Nem egy személy vagy cég tulajdonában áll. Különböző szerverek kapcsolódásából jön létre a közös hálózat, amely különböző emberek és szervezetek birtokában van.

A decentralizált felépítést imádják rajongói: egy ilyen platform nem működhet egyetlen szervezet kénye-kedve szerint, nem eladó, így megvenni sem lehet.

A hátulütő azonban, hogy a felhasználó kiszolgáltatott a szerverüzemeltető szeszélyének, aki bármikor felszámolhatja a szolgáltatást. Ilyen esetben elveszik a szerveren tárolt fiók is.

Egy új platform, a Bluesky kifejlesztésén dolgozik a Twitter-alapító Jack Dorsey is, aki azt állítja, hogy szintén decentralizált hálózatban gondolkodik.

A moderálás megoldatlan

A Mastodonon jelenleg minden szervernek saját moderálási szabályai vannak, néhány szerveren pedig egyáltalán nincs ellenőrzés. Olyanok is akadnak, amelyek nem kapcsolódnak egy másik szerverhez, amely gyűlöletkeltő tartalmakat is engedélyez. A kétes tartalmat a szervertulajdonosoknak is lehet jelenteni.

A gyűlöletbeszédet vagy illegális tartalmat a tulajdonosok törölhetik, de ez nem általánosítható szabály. Márpedig ez hatalmas probléma lesz a platform növekedésével.

A Mastodont nem terhelik hirdetések, bár semmi sem akadályozza meg, hogy bárki céget vagy terméket népszerűsítő posztot osszon meg.

A szerverek használata általában ingyenes, bár néhány üzemeltető kérhet önkéntes felajánlásokat.

(Borítókép: Shutterstock)