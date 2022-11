Donald Trump bejelentette: ismét indul az elnöki tisztségért

Donald Trump korábbi amerikai elnök lenne a második olyan elnök, akit két egymást nem követő ciklusra választottak meg. Kedd este bejelentette, hogy 2024-ben megpályázza a republikánus elnökjelöltséget – írja a CNN.

Mint arról múlt héten beszámoltunk, Donald Trump már a keddi félidős választások előestéjén arra utalt a támogatóinak, hogy a következő héten ringbe száll, és kedden közösségi oldalán megerősítette, hogy készül beindítani harmadik kampányát, miközben a jelek arra utalnak, hogy a Republikánus Párton belüli hatalma egyre inkább csökken.

Az előző elnök Mar-a-Lago nevű rezidenciáján tartott beszédében azt ígérte, hogy ez a kampány nem róla szól, hanem az amerikai emberekkel közösen zajlik majd, és azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyek az embereket érintik.

Azonnal felveszi a harcot az inflációval – jelentette ki a republikánus politikus. Alacsony adókat ígért, és az országot megbénító túlszabályozás megszüntetését. Donald Trump a családok védelmét is kilátásba helyezte, mert ezek szerinte „az amerikai élet középpontját” jelentik, valamint a szülők jogának megóvását ígérte. Úgy fogalmazott, hogy befejezi Joe Biden jelenlegi elnök „háborúját az amerikai energiatermelés ellen”, és intézkedik arról, hogy az energiaárak csökkenjenek.

A büntetőjogi vizsgálatról nem beszélt Donald Trump

Úgy vélte, most sokkal könnyebb lesz a kampány, mint négy éve, mert most látják, hogy az elmúlt két évben mi romlott el, mit kell visszaállítani. A nemzetközi kapcsolatokban szintén azt képviseli majd, ami első elnöki időszakát jellemezte. Arra nem adott magyarázatot, hogyan áll az ellene indított büntetőjogi vizsgálat a Mar-a-Lagó-i klubjában talált titkos dokumentumok ügyében.

Ismét „Amerika lesz az első”, minden politikai intézkedésben ez érvényesül majd, „Amerika visszatérése most kezdődik” – ígérte Donald Trump, miután bejelentette, hogy ismét versenybe száll az elnöki pozícióért.

Szövetségesei arra biztatták Trumpot, hogy várjon a félidős választások végéig a bejelentéssel. A reflektorfénybe visszatérni vágyó Trump azonban abban is reménykedik, hogy ezzel a lépéssel elháríthatja a potenciális kihívókat, köztük Ron DeSantis floridai kormányzót, akit a múlt héten újraválasztottak, és akit most pártjában sokan arra biztatnak, hogy ő is induljon az elnökválasztáson.

Trump megpróbálta Mitch McConnell szenátusi republikánus vezetőt hibáztatni a párt teljesítményéért. Trumpot azonban főként azért érték kritikák, mert olyan államokban, mint Pennsylvania és Arizona, olyan jelölteket támogatott, akik nem voltak vonzóak a szavazók számára, ugyanis elfogadták a 2020-as választásokkal kapcsolatos hazugságokat, vagy olyan kérdésekben, mint az abortusz, keményvonalas nézeteket vallottak.

(Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök Floridában 2022. november 15-én. Fotó: JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images/AFP)