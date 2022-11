Ezt az ősi nyelvet már holttá nyilvánították, mégis beszélik

A játszótérről visszhangzó nevetés úgy hangzik, mint bármelyik másik általános iskolában. Ha azonban az ember egy kicsit jobban fülel, kihallatszik a raritás: a manx szavak. Az ősi nyelvet egy időre teljesen elfelejtették.

Részben a Man-szigeti Bunscoill Ghaelgagh diákjai jóvoltából a több száz éves helyi történelemmel mélyen összefonódott nyelv a sziget jövőjének részévé válik.

Miután az UNESCO temette a nyelvet, az iskola tanulói dacosan tiltakoztak. Levelet küldtek az ENSZ-nek, amelyben azt bizonygatták, hogy a nyelv nem halott – manx nyelven.

„Végveszélyben volt, de mi újra életre keltettük” – idézte a New York Times az iskola vezető tanárát. Julie Matthews megjegyezte: a diákok elszánt erőfeszítései nyomán az UNESCO a manxot „újjáélesztett” nyelvnek minősítette.

A Bunscoill Ghaelgagh (ejtsd: bunszkall gilgek) iskola az élő bizonyítéka a manx jelenlétének.

Két lány krétával órát rajzolt az iskola udvarának járdájára, és közben számoltak. Egy, kettő, három, azaz manx nyelven: nane, jees, tree. Az uzsonnásdobozok rendezett sora fölött lógó táblára a hét napjait írták fel manx nyelven. Az egyik osztályteremben egy tanár földrajzórát tartott – manxul.

Az 53 diákot számláló iskola csak egy a sok közül, amellyel az ősi nyelvet életben tartják az Észak-Anglia és Írország között, az Ír-tengerben fekvő szigeten.

„Megkíséreljük mindenki számára elérhetővé tenni” – mondta Ruth Keggin Gell, a Culture Vannin manx nyelvi felelőse. Az alapítványt a sziget kormánya hozta létre. Maga Man a brit korona önigazgatású függőségi területe. Nem része az Egyesült Királyságnak, de lakosai brit állampolgárok.

Az UNESCO tévedett, amikor 2009-ben azt állította, hogy a manx nyelv kihalt. A tévedés azonban érthető.

Évszázadokon át az írhez és a skót gaelhez hasonlóan a kelta nyelvcsalád részének tartott manx volt a sziget lakói számára a mindennapi kommunikáció eszköze. A 19. században viszont az angol felülkerekedett.

Ennek ellenére maradtak olyanok, akik a nyelv megőrzéséért küzdöttek. Az 1899-ben alapított Manx Language Society a negyvenes évek végén már az utolsó manx anyanyelvű lakosok nyilvántartásba vételére törekedett.

A hatvanas években az új technológiák megjelenése lehetővé tette, hogy a nyelvet beszélők online kapcsolatba lépjenek egymással, digitalizálják a régi szövegeket, és megosszák a manx zenét és irodalmat.

A manx nyelv 21. századi fennmaradása a sziget különálló, saját identitással és politikai autonómiával rendelkező helyként való megmaradásáról tanúskodik.

Az autonómiának az emléke található a Bunscoill-lal szemben: a Tynwald Hill a 13. század óta a sziget gyülekezőhelye, amelyet még mindig a sziget parlamentjének éves szabadtéri ülésére használnak.

Az emberek szerte a szigeten újra arra törekednek, hogy a manx nyelvet beépítsék mindennapi szóhasználatukba. Sok felnőtt vesz manx nyelvleckéket, manx nyelven éneklő együttesek lépnek fel a kocsmákban. Minden novemberben Man-sziget ad otthont a Cooishnak (ejtsd: kús), a manx nyelv és kultúra ötnapos fesztiváljának.

Szeptemberben egy vasárnap délután a családok hagyományosan a Thie ny Gaelgey – vagyis a manx nyelv háza – előtt piknikeznek, fociznak, miközben manxul beszélgetnek.

„Hógolyóhatása van” – illusztrálta Keggin Gell, hogyan épült be a nyelv a sziget életébe. „Lehet, hogy egy kicsit lassabban növekszik, de attól még határozottan hógolyó.”

A legutóbbi népszámlálási adatok szerint ugyanis jelenleg mintegy 2200 ember beszél, olvas vagy ír manx nyelven. A kormány célja, hogy a szám a következő tíz évben megkétszereződjön.

A sziget nyugati oldalán, a homokos tengerpart mellett fekvő Peel városában egy 16. századi templom romjai állnak. Egy kőtábla tájékoztatja a járókelőket, hogy „1939-ig manx–gael nyelven” folyt az istentisztelet. Az egyik utcasarkon álló, lila épület homlokzatán az ajtó fölött Shamyr Hey felirat olvasható. Manx nyelven teázót jelent.

