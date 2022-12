Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin retteg a haláltól. Az ukrán elnök úgy gondolja, az orosz vezető szereti az életet – amit a pandémia alatti viselkedése is tanúsított –, ezért nem vet be atomfegyvereket a háborúban.

David Letterman A következő vendégemet nem kell bemutatni című netflixes műsorába eddig olyan vendégeket hívott meg, mint Cardi B, Lizzo és Will Smith, de ezúttal Ukrajnába utazott, hogy interjút készítsen az ukrán elnökkel. A veterán műsorvezető egy föld alatti bunkerben, 91 méter mélyen egy kijevi metróalagút alatti bunkerben találkozott Volodimir Zelenszkijjel, hogy a feltegye kérdéseit az országban zajló háborúról.

A 44 éves Zelenszkij – aki elnökké válása előtt televíziós humorista volt – több viccet is mesélt Lettermannak a háborúról, a NATO-ról és Vlagyimir Putyinról. Gúnyolódót többek között az orosz propagandán is, amely hosszú ideig nem volt hajlandó háborúnak nevezni a konfliktust, hanem „különleges katonai műveletként” emlegették azt. De azon is nevetett, hogy az ukrán erők a NATO segítsége nélkül is képesek voltak visszaszorítani az orosz támadásokat – írta a Daily Mail.

Zelenszkij szerint Putyin szereti az életet

Zelenszkij szerint az orosz kormány alábecsülte az ukránokat, amikor háborút indítottak februárban. Emellett úgy véli, Putyin nem vet be atomfegyvert, mivel fél a haláltól.

Láttam az élni akarását. Szereti az életet

– fogalmazott az ukrán elnök, miután utalást tett arra a hat méter hosszú tárgyalóasztalra, amelyet az orosz vezető a koronavírus-járvány alatt használt tárgyalópartnerei fogadásához.

Tehát kétlem, hogy kész lenne atomfegyvereket használni, mert tisztában van vele, ha megteszi, akkor bármelyik másik állam megtorlása személyesen rá is vonatkozhat

– idézi Zelenszkijt a Yahoo News, aki szerint a háború csak akkor érhet véget, ha Vlagyimir Putyin meghal.

(Borítókép: Matthew Stockman / Getty Images)