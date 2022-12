12 év börtön egy üzenetért - harc a kollaboránsok ellen Ukrajnában

A “kollaboráns” szó a megszálló ellenséggel együttműködő, hazaáruló személyt jelenti. A kifejezés első használata 1802-re, a napóleoni háborúk idejére nyúlik vissza, de a szó már a II. világháborúban, Franciaország fasiszta megszállása alatt terjedt el igazán.

Ukrajnában ez egy érzékeny téma: az ország történelmi múltja következtében hagyományosan magas volt az Oroszországgal szimpatizálók aránya, és az ország nyugati vagy keleti hovatartozása sokáig az egyik legmegosztóbb téma volt az ukrán társadalomban. Ez egy csapásra megváltozott 2014-ben, amikor Krím orosz megszállása és a kelet-ukrán területek feletti kontroll elvesztése egészen új helyzetetet teremtett. Egyrészt az orosz beavatkozás miatt a Moszkvával szimpatizálók aránya tovább csökkent, másrészt az elveszített területeken élt a legtöbb orosz kisebbség.

A február 24-én kirobbant háború óta azonban

Az orosz megszálló erőkkel együttműködő ukránokról szóló hírek azonban mindennapossá váltak: a háború kezdetén leginkább az ukrán erők pozícióit leadó árulók voltak a fókuszban, mára pedig leginkább a megszállt területeken, az orosz katonai adminisztrációkkal együttműködő, vezető pozíciókat betöltő ukránok keltenek visszhangot. Az első hónapokban egy külön telegram csatorna is elindult, ahová anonim módon lehet beküldeni információkat kollaboránsokról. Az ukrán szakértők a megszállt területeken az együttműködők számát 7-10 százalékra teszik.

1127 büntetőeljárás indult eddig, ebből 915 hazaárulás vádjával, 170 kollaboráció miatt, 12 az agresszor-államnak nyújtott támogatásért, 10 az államhatalom erőszakkal történő elfoglalási kísérlete miatt, 10 az ukrán haderőről szóló információk terjesztéséért.

Egészen 2022-ig konkrétan a “kollaboráció” nem volt egy különálló büntetőjogi jogállás.

Emiatt nem is volt igazán visszatartó ereje. A Vazsnije Isztorii kutatása szerint évtől függően 2014 után az esetek 5-25 százalékábn találták bűnösnek a vádlottakat, 2022 után már az esetek 65 százalékában született ilyen ítélet.

Az ukrán büntetőjogi törvénykönyvet végül 2022 márciusában, a háború kirobbanása után egészítették ki a “kollaborációs tevékenység” jogállásával. Az új rendelkezés büntethetővé teszi az “ideiglenes megszállt területeken” önként vállalt állami tisztségek betöltését, referendumok, szavazás előkészítését és megszervezését; “az agresszor állam tanyanyagának a használatát” oktatási intézményekben; bármiféle anyagi támogatást az ellenség katonai erői számára; illetve önkéntes részvételt a megszálló információs és propaganda célú tevékenységeiben.

“Oroszország örökre itt lesz” plakát a harkivi megyében, orosz megszállás idején. A plakátok nyáron kerültek ki, két hónappal később Ukrajna visszafoglalta a területet.

A kollaborációs vád pénzbüntetést, vagy akár 3-12 év közötti börtönt vonhat maga után. A hazaárulás ennél komolyabb, 15 év börtönnel is sújtható. A rendelkezés szerint a kollaboráns állami tisztségek betöltésétől is kitiltható, akár 15 évig.

A legerősebb retorziókra azok számíthatnak, akik az ellenfél oldalán harcolnak, illetve azok, akik információkat adnak át a másik oldalnak az ukrán katonai erők pozícióiról. A kollaborációs váddal például már 12 év börtönre ítéltek egy liszicsanszki asszonyt, aki telegram üzenetben küldte el egy orosz hadsereggel kapcsolatban álló ismerősének, hogy a liszicsanszki gyár “94 számú körzetében ukrán erők állomásoznak”. Két nappal később a helyszínt orosz rakétatámadások tették a földdel egyenlővé. Voltak persze olyan esetek is, amikor a fontos információ megosztása nem szándékosan, nem károkozás céljából történt. Ezeket az ügyeket eddig feltételes büntetéssel sújtották.

#Ukraine: The "Sport Life" gym outside the Retroville shopping mall in #Kyiv was hit by a RF missile.



In an pic taken beforehand, 4+ UA mil vehicles can be seen underneath; these may be MRL (BM-27/21) or supply trucks but unfortunately resolution is too bad to be totally sure. pic.twitter.com/oW73FpuGjj