A The Guardian gyűjtése szerint legalább nyolc európai országban dőlt meg a januári melegrekord, köztük Lengyelországban, Dániában, Csehországban, Hollandiában, Belaruszban, Litvániában és Lettországban.

A lengyelországi Korbielówban a higanyszál elérte a 19 fokot, a csehországi Javorníkban 19,6 fokot mutatott a hőmérő, a Belaruszban lévő Vysokaje városában pedig elérte a 16,4 fokot a hőmérséklet.

A kontinens más részein több ezer mérőállomáson dőltek meg a helyi rekordok, mind közül talán Németországban a legtöbbször, ahol közel 950 esetet jegyeztek december 31. és január 2. között. Észak-Spanyolországban és Dél-Franciaországban szinte már kellemes nyári idő volt, Bilbaóban a valaha volt legmelegebb januári nap rekordja is megdőlt, 24,9 fokot mutattak a hőmérők a baszk városban.

Ez az európai történelem legszélsőségesebb eseménye

– jelentette ki Maximiliano Herrera meteorológus.

Magyarország sem kivétel

Emellett – ahogy arról már az Index is beszámolt – idén már kétszer is megdőlt az országos napi melegrekord elsején és másodikán is. Az új év első napján Sellyén mértek 18,9 fokot, hétfőn pedig a Mecsek lábánál fekvő, Tolna vármegyei Váralján mértek 18,9 fokot.

December 24-én 64 éves csúcs dőlt meg a fővárosban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat közlése szerint azon a napon 13,1 fokot mértek Lágymányosnál, ami több tizeddel meghaladta az eddigi éllovas értéket.

