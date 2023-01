Rishi Sunak: Matek 18 éves korig

„Megfelezzük az inflációt, fokozzuk a gazdasági növekedést, csökkentjük az adósságot, rövidítjük a várólistákat, és megállítjuk a csónakokat” – idézte a BBC a miniszterelnök szavait.

A közmédium arra is felhívta a figyelmet, hogy Sunak ezt az üzenetét szóról szóra kétszer is elmondta – beszéde elején és végén.

„Először is az idén a felére csökkentjük az inflációt, hogy csökkentsük a megélhetési költségeket, és anyagi biztonságot szavatoljuk az embereknek” – kezdte ígéretei részletezését a kormányfő, majd hozzátette: a gazdasági növekedéssel jobban fizetett munkahelyeket és lehetőségeket teremtenek az egész országban.

Az államadósság csökkentése a közszolgálatok távlati fenntartásának záloga – mondta Sunak, aki kilátásba helyezte a várólisták rövidítését, hogy a rászorulók „gyorsabban jussanak” megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

A La Manche csatornán érkező bevándorlók kapcsán leszögezte: „új törvényeket fogunk elfogadni a kis hajók megállítására”. Az illegális határátlépőket őrizetbe veszik, és haladéktalanul kiutasítják – közölte a brit miniszterelnök.

As your Prime Minister you need to know what my focus will be, so you can hold me to account directly on whether it is delivered.



These are my five promises * pic.twitter.com/XyXrlMshdG