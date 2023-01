Durván terjed a HIV-vírus Oroszországban, a kormányt hibáztatják

Ahogy az Index is beszámolt róla, az ENSZ közlése szerint 2021-ben Oroszország az ötödik helyen végzett a HIV-vírussal leginkább fertőzött országok listáján. Moszkva szerint azonban ez is csak az ellenük folytatott lejárató propaganda része. A 2021-ben bejelentett másfél millió HIV-fertőzés közel négy százalékát Oroszország tette ki – derült ki az Egyesült Nemzetek Szervezetének statisztikáiból.

A szervezet legfrissebb kutatása alapján pedig jelenleg több mint egymillió orosz ember hordozza a betegséget, amivel

Oroszország most már az első helyet foglalja el az európai országok között a HIV-fertőzöttek számát tekintve.

A The Insider szerint ez főként az orosz kormány rossz politikája miatt van. Az illetékes minisztérium ugyanis hatékony gyógyszerek vásárlása helyett inkább csak selejtes teszteket vett meg, továbbá

a biztonságos szex propagálása helyett a konzervatív családi értékeket hangsúlyozta számos fórumon,

valamint elítélően nyilvánult meg az azonos neműek szexuális kapcsolatával szemben is.

A lap szerint felróható az is a tárcának, hogy nem segítette elérhetőbbé tenni a védekezést. Az orosz lakosság egy bizonyos hányada már többször is tiltakozott az ellen, hogy az országban nem lehet kapni megfelelő gyógyszereket,mert a kormány nem befogadó és együttműködő a külföldi javaslatokat illetően. Ilyen demonstráció volt a FrontAIDS tiltakozása is, melynek során az elégedetlenkedők a kalinyingrádi városháza ajtajához láncolták magukat. Oroszország AIDS-megelőzési kampányának középpontjában a tesztelés népszerűsítése állt, amely Alekszej Mazus nevéhez fűződik.

Az orosz állam rendkívül sok tesztet vásárolt a HIV/AIDS-megelőző program keretében, de ezeknek a minőségét számos kritika érte a szakértők részéről. Az orosz kormányt azért is bírálták, mert akadályozta az iskolákban történő szexuális felvilágosítást. Alekszej Mazus tizennyolc évvel ezelőtt társszerzőként írt egy jelentést a moszkvai városvezetés neve alatt, amelyben bírálta az oktatási intézményekben tartott szexuális nevelést.