A fotó, amely összetörte a világ szívét

Bejárta a világsajtót az apának a képe, aki a törökországi földrengés miatt összedőlt épület romjai alatt rekedt lánya holttestének kezét fogja.

A felvétel – amelyen Mesut Hancer narancssárga kabátban egy meredek törmelékkupacon guggolva, bal karját oldalra nyújtva, halott lánya kezét szorongatva látható – a földrengés epicentrumának közelében, Kahramanmarasban készült.

Irmakleyla Hancer holtteste egy matrac tetején fekszik, egy hatalmas betontömb alá szorítva. Csak a keze és az arcának egy kis része látszik az otthonuk roncsain lévő keskeny résen keresztül.

Az UNICEF szerint a kislány egyike annak a több ezer gyermeknek, akik a természeti katasztrófa miatt haltak meg. Eddig összesen több mint 6000 halálos áldozatot erősítettek meg Szíriában és Törökországban. A tragédia következtében rengetegen rekedtek lerombolt otthonaik romjai között, ugyanis a hétfői első hatalmas, 7,8-as erősségű földrengés helyi idő szerint hajnali 4 óra 17 perckor következett be, amikor sokan még az ágyukban aludtak – írta a Daily Mail.

Több országban is földrengés volt

A napokban Törökországban és Szíriában is rengett a föld. A térséget hétfőre virradóan rázta meg több erős földrengés, a legnagyobb földmozgás egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. Az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás déltájban egy 7,5 erősségű rengésről tett bejelentést, a földrengés epicentruma ezúttal is Kahramanmaras tartomány volt. A törökországi katasztrófavédelem, az AFAD szerint

185 UTÓRENGÉST JEGYEZTEK FEL.

Törökország középső részét kedd hajnalban újabb, 5,6-os erősségű utórengés rázta meg, az AFAD pedig további utórengésekre figyelmeztetett. Szíriában több mint 200 házomlásról tudni. A szíriai egészségügyi minisztérium, valamint az ellenzéki fegyveresek uralta északnyugati térségekben működő Fehér Sisakosok segélyszervezet késő esti összesítése szerint legkevesebb 1300 halálos áldozat volt a közel-keleti országban. A két országban több mint 15 ezer sérültről tudni.

(Borítókép: Adem ALTAN / AFP)