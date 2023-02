Putyin exe takarítóból lett milliomos, most szankciókkal gyötrik

Az orosz elnök állítólagos korábbi szeretője – akitől egy orosz lap állítása szerint még gyermeke is van – bekerült az Egyesült Királyság által bevezetett új szankciós csomagba. Szvetlana Krivonogih orosz milliomos az 1990-es években takarítóként dolgozott, mielőtt Szentpéterváron találkozott Putyinnal, az élete pedig 180 fokos fordulatot vett.

A The Guardian értesülései szerint az Egyesült Királyság által bevezetett új szankciós csomagban Szvetlana Krivonogih neve is szerepel.



A brit lap arról ír, hogy James Cleverly brit külügyminiszter újabb szankciókat jelentett be a Kremllel kapcsolatban álló, az ukrajnai orosz invázióban részt vevő személyek és katonai szervezetek ellen. Ezek közé tartozik egy dróngyártó, valamint egy helikopter-alkatrészeket gyártó cég, valamint egy repüléstechnikai szoftvereket gyártó vállalat is.

A legmarkánsabb és legszemélyesebb intézkedés azonban Szvetlana Krivonogih orosz milliomost érintette, aki az 1990-es években takarítóként dolgozott, mielőtt Szentpéterváron találkozott Putyinnal. A Proekt című orosz oknyomozó weboldal azt állítja, hogy

PUTYIN AZ APJA KRIVONOGIH LÁNYÁNAK, JELIZAVETÁNAK.

Ezt az információt az Ukrajinszka Pravda cikke is megerősíti. Szvetlana Krivonogih a Rosszija Bank és az orosz Nemzeti Médiacsoport részvényeseként került fel a szankciós listára. Putyinnak két felnőtt lánya van korábbi feleségétől, Ljudmilától.

Mesés vagyonra tett szert Krivonogih

2021-ben a Pandora-iratok néven ismert offshore-kiszivárogtatásból kiderült, hogyan gazdagodott meg Krivonogih. Miután Putyin 2000-ben orosz elnök lett, Krivonogih több ingatlanra is szert tett, köztük egy monacói luxuslakásra, amelyet 2003-ban vásárolt, ugyanabban az évben, amikor megszülte a lányát.

Emellett részvényese lett a Putyin belső köreihez fűződő kapcsolatairól ismert szentpétervári Rosszija Banknak, és részesedést szerzett a National Media Groupban. Kiadványai következetesen az orosz támadást népszerűsítik Ukrajnában

– közölte a Külügyminisztérium.

Krivonogih egy offshore-cégen, a Brockville Development Ltd.-n keresztül 3,6 millió euróért vásárolt egy monacói, kikötőre néző lakást. A titkos vásárlást egy monacói szakmai szolgáltató cég intézte. A cég ügyfelei közé tartozik Gennagyij Timcsenko orosz olajkereskedő – aki legalább az 1990-es évek eleje óta ismeri Putyint – és Petr Kolbin, az elnök gyermekkori barátja, aki már meghalt.

A 11,9 millió dokumentumot tartalmazó Pandora-iratok kiszivárogtatása új meg világításba helyezte Putyin barátainak és közeli családtagjainak átláthatatlan pénzügyi ügyeit. 2020-ban a Proekt felfedte, hogy Krivonogih 100 millió dolláros vagyont halmozott fel a Rosszija Bankban lévő részesedéséből, amelyet Putyin egykori KGB-s munkatársai is gyakran használnak.

A további szankcionáltak

A szerdán szankciókkal sújtott öt személy egyike Borisz Titov, Oroszország vállalkozói jogokért felelős elnöki biztosa volt. Titov azután kapta meg az állást, hogy Putyin állítólagos palotájában, a fekete-tengeri üdülőhely, Szocsi közelében egy nagy szőlőbirtokot vásárolt – közölte a Külügyminisztérium.

Cleverly azt mondta: „Ezek az új szankciók felgyorsítják a Putyinra gyakorolt gazdasági nyomást, aláássák a háborús gépezetét, hogy segítsék Ukrajna győzelmét.”

Törvényeinkkel összhangban Oroszország nem férhet hozzá az általunk befagyasztott eszközökhöz, amíg egyszer s mindenkorra véget nem vet Ukrajna területi szuverenitását és integritását fenyegető tevékenységeinek

– idézi a brit lap a külügyminiszter szavait.

Kabajeva neve is felvetődött

Korábban már az Index is írt róla, hogy az orosz elnök állítólagos szeretőjét, az orosz olimpiai aranyérmes tornászt, Alina Kabajevát az Európai Unió szankciós listájára helyezik.

Először az a feltételezés jelent meg a nemzetközi sajtóban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöknek több gyermeke is lehet Kabajevától. Ennek következtében nemrég már az is felvetődött, hogy Alina Kabajeva is azon személyek közt lehet, akiknek az Európai Unió következő szankciós csomagjában befagyasztják az Európában lévő érdekeltségeit.

A ma már médiamogulként dolgozó és Oroszország mellett legalább részben Svájcban élő Kabajeva több olimpián és világversenyen képviselte Oroszországot tornászként. A sport után Kabajeva a politika világában kezdett el karriert építeni, ami nem meglepő abban az esetben, ha igaz a híresztelés, és tényleg viszonya volt/van az orosz elnökkel. 2007 és 2014 közt már az orosz parlament alsóházában volt képviselő a kormánypárt, az Egységes Oroszország színeiben. 2014-ben aztán már ennél sokkal fontosabb szerepet kapott, ugyanis ő lett az orosz Nemzeti Médiacsoport (NMG) igazgatótanácsának elnöke.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. február 8-án. Fotó: Vladimir Smirnov / AFP)