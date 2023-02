A nem mexikói bevándorlók Mexikóba küldését fontolgatja a Biden-kormány?

Hivatalba lépése óta küzd Joe Biden elnök az amerikai–mexikói határon egyre növekvő számú menekülttel, amit a republikánusok folyamatosan kritizálnak, egyes demokraták pedig aggódnak a kialakult helyzet miatt – írja a CNN.

Az emberáradat kezelése érdekében a kormányzat a Trump-korszak egyik Covid–19-es szabályozására támaszkodott, hogy bizonyos, az amerikai–mexikói határon várakozó bevándorlókat visszafordítson. Azonban a koronavírus-intézkedések lejárata miatt rengetegen aggódnak a jövőt illetően.

A jövőt illető terv, amelyről először a The Washington Post számolt be, a „gyorsított kitoloncolás” néven ismert eljárást alkalmazná, és mivel Mexikó a már említett korlátozás alapján és korábban a Trump-korszak „Maradj Mexikóban” elnevezésű határpolitikája alapján is fogad migránsokat, kézenfekvőnek tűnhet a menekültek Mexikóba küldése. A tisztviselők szerint az USA és Mexikó közötti tárgyalások folyamatban vannak.

A CNN megkereste a belbiztonsági minisztériumot, hogy kommentálja a hírt, a kormányzat egyik tisztviselője pedig cáfolta a híreket. „Hamisak azok a hírek, amelyek szerint a nem mexikóiak tömeges kitoloncolását fontolgatjuk Mexikóba” – mondta a tisztviselő.

„Arra összpontosítunk, hogy továbbra is szorosan együttműködjünk a mexikói kormánnyal a sikeres határrendészeti tervünk végrehajtása érdekében. Ez a terv máris azt eredményezte, hogy két éve a legalacsonyabb a határátlépések száma a határátkelőhelyek között.”

Az Egyesült Államok az évek során gyakran kért segítséget Mexikótól az észak felé tartó migránsok hulláma miatt. A múlt hónapban Biden Mexikóba látogatott, és elismerését fejezte ki Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnöknek, amiért befogadta a jelenlegi, koronavírus-járványban született szabályok alapján visszautasított migránsokat.