Eltűnt a Loch Ness-i szörny, négy hónapja nem látták

Már október óta nem észlelte senki a skóciai Loch Ness-i szörnyet – közölte a Mirror. A legendás lényt négy hónapja nem vették hivatalos nyilvántartásba. Utoljára tavaly október 11-én látták, az új évben még nem bukkant fel Nessie.

A Loch Ness-i tó lakóját még a híres „szörnyvadász”, Eoin O'Faodhagain sem kapta lencsevégre, aki írországi Donegal megyei otthonából korábban több felvételt is készített Nessie-ről webkamerán keresztül.

Idén még egyáltalán nem láttam Nessie-t, szerintem az utóbbi időszak légköri viszonyai ellehetetlenítették a megfigyelést

– nyilatkozta Eoin O'Faodhagain.

Hozzátette, hogy Skóciában olyan sok csapadék esett és olyan erős szél fújt, hogy sem a kamera, sem az élőszem nem láthatta a szörnyet, akár felbukkant, akár nem. Habár a szörnyvadász novemberben rögzítette Nessie észlelését, az új webkamerás szabályok miatt nem kerülhetett be a hivatalos nyilvántartásba.

A nyilvántartást vezető Gary Campbell szerint azonban nem kell aggódni a mitikus lény miatt. Úgy véli, eltűnése átmeneti.

„Még csak most kezdődött az év, korábban is gyakran előfordult, hogy hónapokig nem láttuk a szörnyet" – mondta Campbell, aki hozzátette, hogy nyáron mindig is gyakrabban észlelték Nessie-t, mint télen.

Nyáron hosszabbak a nappalok, ráadásul több ember tartózkodik a tó környékén, így érthető, miért látjuk őt többször az év melegebb időszakában

– mondta.

A nyilvántartást vezető ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy nyugalma ellenére továbbra is elkötelezett a híres szörny megfigyelése iránt.