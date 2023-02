Megszólalt a mikrofonját bekapcsolva felejtő uniós biztos

Korábban felmondásra szólították fel Várhelyi Olivért, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosát, amire most közleményben válaszolt. Ebből kiderül, hogy nem mond le.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Várhelyi Olivért, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosát most több EP-képviselő is lemondásra szólította fel. Abban az esetben, ha nem mond le, többen is követelték Ursula von der Leyent, hogy mentse fel a politikust.

Az uniós biztost az Európai Parlament plenáris ülésén kérdezték. A kérdésekre válaszolt is, de ezek után bekapcsolva hagyta a mikrofonját, amikor is ő is feltett egy kérdést:

Hány hülye van még?

Ezzel kapcsolatban megjelent most egy közlemény az Európai Bizottság honlapján, amiben elnézést kér.

Őszintén sajnálom, hogy félreértés történt az Európai Parlament 2023. február 14-i plenáris ülésén tett megjegyzésem kapcsán. Ez egy teljesen más témában, magyarul folytatott magánbeszélgetéshez kapcsolódott, amelyet a kabinetfőnökömmel folytattam, és amelyet kiragadtak a szövegkörnyezetből. Elnézést kérek az ezzel kapcsolatos esetleges félreértésekért. Teljes mértékben tiszteletben tartom az összes uniós intézményt, beleértve az Európai Parlamentet és annak tisztelt képviselőit is

– olvasható Várhelyi közleményében.

Emellett megköszönte a képviselőknek a tegnapi beszélgetést. A közleményből úgy tűnik, hogy nem fog lemondani a politikus, ugyanis arról is szót ejtett, hogy a jövőben is az EP rendelkezésére áll.

„Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament tisztelt képviselőinek a tegnapi eszmecseréért, amely kiváló alkalom volt arra, hogy megvitassuk a Nyugat-Balkán rendkívül fontos geopolitikai kérdéseit. A jövőben is állok rendelkezésre, hogy a portfóliómban szereplő területek fejleményeiről eszmecserét folytassak az Európai Parlamenttel, teljes mértékben tiszteletben tartva intézményközi kötelezettségeimet és az őszinte együttműködés elvét” – közölte.