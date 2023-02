Andrew Lloyd Webber komponálja III. Károly koronázási himnuszát

III. Károly – korábbi walesi herceg – Andrew Lloyd Webber hétszeres Tony-díjas és háromszoros Grammy-díjaszenerszőt bízta meg koronázási himnuszának megkomponálásával – írja a The Telegraph.

Az Operaház fantomját és a Macskák zenéjét is jegyző 74 éves Lloyd Webber himnusza egyike annak a 12 új zeneműnek, amelyet Károly király személyesen választott ki a május 6-i koronázási szertartásra.

A brit király a zeneműveket az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség művészeinek alkotásaiból válogatta össze. A szertartás a hagyomány mellett az újításra is törekszik a befogadás és a sokszínűség jegyében.

Különleges himnusz

Andrew LLoyd Webber – aki a királyi család régi kedvence – elmondta, hogy himnuszában a 98. zsoltár szövegét dolgozta át, amely Isten megváltását és az azt követő örömünnepet írja le. A zenész szerint a zsoltár jól szimbolizálja az eseményt.

Lloyd Webber művét a Westminster-apátság kórusa és orgonistája adják elő, illetve fúvósok és zenekar is közreműködnek az előadásban.

Dr. Michael Nazir-Ali, Rochester korábbi 106. püspöke a The Telegraphnak elmondta,

A 98. ZSOLTÁR AZÉRT JÓ VÁLASZTÁS , MERT EZ EGY ÚGYNEVEZETT TRÓNRA LÉPÉSI ZSOLTÁR, AMELY ISTENT, MINT KIRÁLYT ÜNNEPLI.

Színes zenei paletta

A király a szertartás zeneműveinek kiválasztásakor a Nemzetközösségre és Walesre is gondolt, utóbbi érthető, hiszen Wales korábbi hercegeként érzelmi szálak fűzik a közösséghez. Így a szertartás egyik liturgikus része angolul és walesiül is elhangzik majd. Az eseményen Alis Huws, a hivatalos királyi hárfaművész is fellép.

A király külön kérte, hogy a szertartáson görög ortodox zene szólaljon fel néhai édesapja, Edinburgh hercege tiszteletére, amelyet a Bizánci Énekegyüttes ad elő.

„Megtiszteltetés volt Őfelségével együttműködni. A műsor kialakításakor a kiváló zenészek és a közérthető zeneművek kiválasztását tartotta szem előtt" –mondta Andrew Nethsingha, a Westminster-apátság orgonistája, aki a zenei előkészületekért és irányításért felel a szertartás alatt.

A Koronázási induló a díjnyertes skót zeneszerző, Patrick Doyle alkotása, míg Iain Farrington szólóorgonára írt darabja a Nemzetközösség országainak zenei témáit dolgozza fel.

A koronázási szertartáson modern és hagyományos művek is szerepelnek majd. Ennek értelmében az elmúlt négy évszázad hagyományos koronázási szertartások zeneművei is hallhatóak lesznek, mint például Sir Hubert Parry művei, de Sir Karl Jenkins alkotásait is játsszák majd, aki a világ egyik legtöbbet játszott élő zeneszerzője.

William Byrd, George Frideric Händel, Sir Edward Elgar, Sir Henry Walford Davies, Sir William Walton és Ralph Vaughan Williams művei is a program részét képezik.

(Borítókép: III. Károly. Fotó: Chris Jackson / Getty Images Hungary)