Léggömb után ezúttal bóják: Kína az Északi-sarkvidéknél is kémkedhetett?

A felfedezésről elsőként a The Globe and Mail című kanadai lap számolt be, kérdéseket téve fel Kína különös sarkvidéki tevékenységeivel kapcsolatban. Ez azután történt, hogy egy kínai kémléggömb átrepült az Egyesült Államok és Kanada légterén, mielőtt az amerikai hadsereg lelőtte. Kínát a közelmúltban azzal is megvádolták, hogy beavatkozott a kanadai választásokba.

A megfigyelőbójákat még tavaly ősszel fedezték fel, és a Limpid Hadművelet részeként, azonnal eltávolították. Ez arra szolgál, hogy a légi, szárazföldi és tengeri területek megfigyelésével azonosítsa az ország biztonságát fenyegető veszélyeket.

A kanadai nemzetvédelmi minisztérium szóvivője, Daniel Le Bouthillier nyilatkozatában kijelentette,

a hadsereg teljes mértékben tisztában van Kína közelmúltbeli erőfeszítéseivel a kanadai légtérben és a tengeri megközelítésekben való megfigyelési műveletek végrehajtásával is

– írja a BBC.

Le Bouthillier hozzátette, Kína ezt kettős célú technológiával teszi, vagyis olyan eszközökkel, amelyek kutatási és katonai célú megfigyelést egyaránt végeznek. Hozzátette: a katonaság 2022-ben leállította a kanadai területek megfigyelésére irányuló kísérleteket, de nem részletezte a körülményeket.

Kína régóta figyeli az Északi-sarkvidéket. Az elmúlt két évtizedben 33 alkalommal küldött magas szintű delegációkat a régióba, és részt vesz a legtöbb jelentős, sarkvidéket érintő küldetésben. Emellett kibővítette jégtörő flottáját, és haditengerészeti hajókat küldött északra, többek közt kutatóexpedíciókra.

A kínai vezetés abban reménykedik, hogy az éghajlatváltozás miatt és a jégtakarók olvadásával rövidebb kereskedelmi útvonalat nyithat meg Európába a régión keresztül, és hozzájuthat a feltörekvő erőforrásokhoz.

Szakértők szerint Kína kutatási érdeklődése gyanúsan megnőtt a régióban, főleg azt tartják zavarónak, hogy az Északi-sarkvidéken található katonai eszközöket figyelik meg.

Roberto Mazzolin, a Nemzetközi Kormányzási Innovációs Központ vezető munkatársa és a Kanadai Fegyveres Erők egykori magas rangú tisztviselője elmondta: Kanada történelmileg úgy tekintett az Északi-sarkvidékre, mint egy biztonságos területre, ahol csekély a veszély, de Oroszország és újabban Kína érdeklődése a régió iránt megváltoztatta ezt.

Melanie Joly kanadai külügyminiszter szerdán azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy „egyre bomlasztóbb hatalomnak” tekinti Kínát. Joly úgy fogalmazott: Kanada szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal az észak-amerikai légtér, valamint Kanada sarkvidéki szuverenitásának védelme érdekében.

Kína a kanadai választásokat is manipulálni akarta?

A hadsereg a kanadai hírszerzés azon jelentései nyomán fedezte fel a kínai bójákat, amelyek szerint Kína megpróbált beavatkozni a legutóbbi, 2021-es kanadai szövetségi választásokba, jelentős pénzadományokkal és dezinformációk terjesztésével. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök szerdán „rendkívül súlyos problémának” nevezte a feltételezett kínai választási beavatkozást, és kijelentette, támogatja a jelentések további vizsgálatát. Hozzátette: az eddigi beavatkozási kísérletek sikertelenek voltak, de szerinte továbbra is aggodalomra ad okot, hogy egyes külföldi országok megpróbálnak beavatkozni Kanada demokratikus folyamataiba.

Néhány külföldi kompetens szereplő megpróbálja aláásni az emberek demokráciába vetett bizalmát

– mondta Trudeau.

Kínai tisztviselők megkérdőjelezik a jelentések hitelességét, és kijelentették, hogy nem avatkoztak bele a kanadai választásokba, és semmilyen más belügybe.

(Borítókép: Kínai jégtörő és kutatóhajó 2020. július 11-én Sanghajban. Fotó: Zhang Hengwei / China News Serivce / Getty Images)