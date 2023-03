Egyetlen bérlettel körbeutazhatjuk Európát és a görög szigetvilágot

A kalandvágyó utazók a bérlettel meghatározott ideig vonattal és komppal utazhatnak a kontinensen. Az Interrail-bérletet 33 európai országban lehet igénybe venni, és a birtokosok több mint negyvenezer úti célt közelíthetnek meg vele.

Az a bérlet, amely Görögországba szól, lehetővé teszi az érdeklődőknek, hogy egy hónapon belül akár 53 görög szigetet is bejárjanak, valamint kedvezményes jeggyel tekinthetik meg a látványosságokat, épületeket, múzeumokat. Ezzel a bérlettel olcsóbban lehet kerékpárt kölcsönözni, alacsonyabb áron lehet élvezni a buszos utazásokat, sőt, bizonyos esetekben kedvezményesen igényelhető szállás is – írja a Roadster.

Ezek a jegyek korábban papíralapúak voltak, most már viszont okostelefonra is le lehet tölteni, majd be lehet mutatni a kalauzoknak gyorsvonatokon vagy akár hálókocsis utazások során is.

Az Interrail-bérlet ára több tényezőtől, paramétertől is függ. A költséget befolyásolja többek közt az életkor, valamint az is, hogy hány napos utazást tervezünk. A MÁV honlapján közzétett információk, adatok szerint

az általános felnőtt bérletek 15 napra 465 euróba (mintegy 180 ezer forintba) kerülnek, ha pedig három hónapra váltjuk meg a bérletünket, 947 eurót (körülbelül 366 ezer forintot) kell fizetnünk.

A gyermekek és a nyugdíjasok kedvezményes áron vásárolhatnak Interrail-bérletet.

A portál megjegyzi, hogy a bérlet kifizetése mellett helyfoglalási díjat kérnek Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és Svédországban, valamint az Eurostar járatain London és az Európai Unió között.

Négyszeres túljelentkezés volt Magyarországon az ingyenes európai vonatbérletekre

Az Index is beszámolt róla, hogy idén a tervezettnél jóval több 18 éves európai fiatal juthat ingyenes vonatbérlethez a DiscoverEU program keretében. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő, az Esély Közösség alapítója, a program mentora közölte: több mint ezer magyar fiatal kaphat ilyen vonatjegyet.

Ez majdnem háromszázzal több jegy az eredetileg tervezettnél. Az EP-képviselő hozzátette: a program kiemelkedően sikeres, Magyarországon is minden alkalommal sokszoros a túljelentkezés, aminek köszönhetően

IDÉN A TERVEZETT KVÓTÁNÁL 13 EZERREL TÖBB JEGYET OSZTANAK SZÉT A PÁLYÁZÓK KÖZÖTT,

amit egy másik uniós keretprogram megmaradt költségvetésének átcsoportosításából fedeznek.

gg