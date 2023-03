Az orosz–ukrán háború felbolygatta az ázsiai geopolitikát, ami nem kedvez Kínának

Erre szolgál például Japán helyzete is, aminek hadserege a második világháború utáni alkotmányában az „önvédelmi” erőkre korlátozódott. Most azonban nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat fog vásárolni az Egyesült Államoktól, olyan fegyvereket, amelyekkel Kína területén is könnyűszerrel csapásokat mérhetnek.