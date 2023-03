A kettévágott magyar falu, amelynek egyik fele háborúban van

Nagy- és Kisszelmenc az első világháborút lezáró, 1920-as Párizs környéki békeszerződések megkötéséig a Magyar Királyság része volt, Ung vármegyében. 1920-ban, a Párizs környéki béketárgyalások után Csehszlovákiához került. Az ikerfalu az 1938-as első bécsi döntés után visszakerült Magyarországhoz. A második világháború befejezésének időszakában aztán erre a területre is visszatértek a csehszlovák hatóságok, de a határait nyugatra toló Szovjetunió a faluban, a házak között húzta meg új határát, amely rövid ideig ide-oda tolódott a falun belül, majd megszilárdult ott, ahol ma is áll. A határt végül csak hosszú emberi jogi küzdelmek eredményeként, 2005. december 23-án nyitották meg Ukrajna és Szlovákia között, ahol jelenleg gyalogos-kerékpáros határátkelőhely üzemel.

Kertek alatt szállított fegyverek Kelet-Szlovákiában, a béke mint tiltott szó Ukrajnában. Bár az ország egyértelmű orosz agresszió áldozata, magyarként nehéz lojálisnak lenni egy olyan államhoz, amely nem tesz semmit a kisebbségeiért. Kelet-Szlovákia és Kárpátalja magyarsága egyaránt megsínyli a háborút és a hatásait. Mindennek helyszíni riportunk első részében jártunk utána.

A második részben arról írtunk, hogy Kelet-Szlovákia magyarsága ellenszélben, de dolgozik azon, hogy a régió helyzete jobb legyen. Kettőn áll a vásár, és tény, hogy a helyieknek is bele kell rakniuk a maguk ötven százalékát, azonban az eredmény nagyban függ attól, hogy milyen a szlovák kormányzat hozzáállása. Riportsorozatunk harmadik felvonásában Nagyszelmencről és Kisszelmencről, a kettévágott magyar faluból jelentkezünk, amelynek ma egyik része Szlovákiához, másik Ukrajnához tartozik.

A szovjetek és a csehszlovákok kettévágtak egy színmagyar falut

Mint ahogyan az Zelei Miklós A kettézárt falu című könyvében is olvasható, a vasfüggöny leereszkedésének éveiben egyszerre háromféle pénzt használtak Nagyszelmencen és Kisszelmencen. A szovjetek benyomulásával ugyan már megjelent a rubel, emellett viszont a csehszlovák koronát is használták az emberek, de érvényben volt még a pengő is.

A falu és a határ sorsát végül az 1944 végén elkezdődött határrendezések pecsételték meg végleg

– meséli az Indexnek Matyi Tamás történész, akinek kutatási területe a település helytörténete és annak kettévágása.

A kutató elmondja, amikor a szovjet katonák 1944-ben elérték Kárpátalját, a helyi kárpátukrán nemzeti tanács még abban az évben jóváhagyta a szóban forgó rész Szovjetunióhoz csatolását. Ennek megerősítésére 1945. június 29-én Moszkvában megkötötték a szovjet–csehszlovák szerződést, melyben Csehszlovákia lemondott Kárpátaljáról. A szerződés ugyan eredetileg csak 1946. január 30-án lépett hatályba, de facto azonban már az aláírás előtt érvényben volt.

A fennmaradt iratok és a helyi lakosok elmondása szerint a területen élők közül voltak, akiket erőszakkal vagy megfélemlítéssel, másokat csellel vettek rá arra, hogy írják alá a kérelmet, miszerint azt szeretnék, hogy Kárpátalját a Szovjetunióhoz csatolják.

Az újonnan meghúzott határvonalak végül kettévágták az akkori, közel 1100 lakossal rendelkező Szelmencet is, aminek nagyobbik része s vele együtt az iskola, községháza, óvoda, temető, rendőrség, görögkatolikus templom és református templom a csehszlovák oldalon, míg a falu kisebbik része, benne a római katolikus templommal a szovjet oldalon maradt. A csehszlovák oldalon Nagyszelmenc, a szovjet oldalon Kisszelmenc lett a település neve.

Mielőtt a határvonal a mai helyén megszilárdult volna, azt legelőször egyébként a mai határtól körülbelül 200 méterrel nyugatra húzták meg, és a nagyszelmenci temetőt, illetve a vele szemben levő házat és annak udvarát is kettévágta, aminek következtében

a családi ház a Szovjetunióhoz, de az ott lakók udvara és jószágaik már Csehszlovákiához tartoztak.

Vasil Péter, Nagyszelmenc alpolgármestere elárulja, egyáltalán nem volt egyedi eset az sem, hogy a csehszlovák oldalra került lakosoknak a szovjet oldalon volt földjük. Az idősebbek beszámolói szerint a hatóságok még átengedték őket aratni, de a termést már nem lehetett átvinni a határon.

A hirtelen jött változással az emberek aztán érthető módon nem nagyon tudtak mit kezdeni, ami miatt hamar mindennapossá váltak a szökések a határ egyik és másik oldalán is.

„Ellenőriztek is mindenkit, aki a határ közelébe ment, nemsokára pedig a csehszlovákok és szovjetek betelepítésével is megpróbálkoztak a két oldalon, aminek célja az asszimiláció mellett az ott élő magyarság és a családok életének ellehetetlenítése volt” – teszi hozzá Matyi Tamás.

Kommunikálni is szinte teljesen tilos volt az egymástól elvágott barátoknak, családoknak.

Vasil Péter elmeséli, ezt úgy próbálták kijátszani a helyiek, hogy mikor kimentek például kapálni, akkor népdalokba csomagolva adtak hírt egymásnak a határ két oldalán élő rokonok. Annyi előnyük pedig volt, hogy sem a szovjet, sem a csehszlovák határőrök nem értették a magyart. Az alpolgármester még egy olyan legendáról is szót ejt ezzel kapcsolatban, hogy az üzenetet tartalmazó levelet egy kacsa szárnya alá tették, majd azt átreptették a határ másik oldalára.

6 Vasil Péter Galéria: A kettévágott magyar falu, amelynek egyik fele háborúban van (Fotó: Papajcsik Péter / Index)

Nagy Bernadett a kettévágott falu ukrajnai részének, Kisszelmencnek, valamint a közeli Palágykomorócnak az elöljárója a szürtei kistérségben. A helyi vezető elmeséli, nagyanyja megélte a határmeghúzást, és bár az idősebb generációnak ez az esemény nagyon bevésődött, számára gyerekként nem tűnt annyira föl, hogy a falu közepén ott van a határ, hiszen ő már ebbe nőtt bele.

Matyi Tamás szerint a határ meghúzása különösen a kisszelmencieket érintette rosszul, ott az emberek sokszor alig jutottak ennivalóhoz, emellett pedig az építkezést is betiltották a határ közelében, aminek célja a falu elnéptelenítése volt. Elbeszélések szerint cukor híján a cukorrépát főzték meg az öregek és abból csináltak maguknak és a családjuknak kását, illetve az abból kifőtt lével ízesítették a teát, valamint a különböző ételeket.

Sokan voltak, akik naponta mindössze két-három burgonyát ettek, sötétedés után pedig senki nem mehetett az utcákra. A lámpákat is le kellett kapcsolni a házakban, a katonák napi szinten zaklatták a helyieket.

A Szovjetunió szétesésével enyhülés jött

A nagyobb változások csak a Szovjetunió szétesése után kezdődhettek el

– mondja Matyi Tamás.

1990-ben az orosz és csehszlovák hatóságok megengedték a nagyszelmenci lakosságnak, hogy csoportosan átlépjék a határt. Ezt azonban továbbra sem a Nagyszelmenc és Kisszelmenc közti határon, hanem a szomszédos Dobóruszka és Palágykomoróc közti átkelőhelyen tehették meg.

Nagy Bernadett elárulja, nagyon izgatottan várták a faluban ezt az eseményt, habár ők nem mehettek át, hanem a nagyszelmenciek lépték át a határt és mentek Kisszelmencre.

„Mi ekkor kezdtük megismerni az ottani rokonságot” – emlékszik vissza Nagy Bernadett, aki hozzáteszi, nem ismert senkit a falu másik oldaláról, csak nagyanyja történeteiből. Soha nem látta a rokonait sem, vagy ha igen, és éppen átingettek a határon, akkor sem ismerte fel őket.

Unokatestvéreknek kellett bemutatkozniuk egymásnak

– teszi hozzá Vasil Péter.

Egy évvel később aztán ismét megengedték az embereknek a határátlépést, azonban ekkor is egy alternatív helyszínen, a Dobóruszka és Nagyszelmenc között található mezőn nyitottak utat az orosz katonák a lakosok számára. Ezt követően azonban ismét megszűntek a határnyitások és sokáig ismét csak hatalmas kerülővel lehetett átjutni az embereknek a másik oldalra.

Az amerikai kongresszus is tárgyalta a falu ügyét

Matyi Tamás szerint a 2005-ös határnyitáshoz végül leginkább az járult hozzá, hogy Zelei Miklós munkásságának köszönhetően egyre nagyobb nemzetközi visszhangot kapott Nagy- és Kisszelmenc története, így a helyi politikusok mellett már országos és nemzetközi szinten is egyre többen kezdtek el foglalkozni a határnyitás kérdésével.

A két falu akkori elöljárói az Amerikai Egyesült Államok kongresszusában is beszámolhattak az ott zajló abszurd eseményekről,

nem sokkal előtte pedig 2003 októberében, Gilányi István kezdeményezésére székelykapu avatására is sor került a határon, aminek egyik fele ma is Nagyszelmencen, másik fele pedig Kisszelmencen található, szimbolizálva ezzel a két falu egységét.

Bár az amerikai meghallgatás több fronton is eredményes volt, és látható lépések történtek az átkelő megnyitásának érdekében, ennek ellenére Szlovákia és Ukrajna között sokáig folyt még a vita a határ megnyitásáról, mivel nem tudták eldönteni, hogy az autók számára is elérhető, vagy pedig gyalogos átkelő nyíljon-e a két falu között.

A határnyitásra végül 2005. december 23-án került sor, ami kifejezetten nagy sajtóvisszhangot kapott. Problémát okozott ugyanakkor, hogy bár a nagyszelmenciek átmehettek a túloldalra vízum nélkül, a kisszelmenciek mindezt vízum híján nem tehették meg, ami aztán jó ideig így is maradt.

A falu egyik része az EU-ban, a másik háborús országban van

A helyzet végül 2007 novemberében mérséklődött kicsit, amikor az Európai Unió és Ukrajna megkötötte az egymás közötti, vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodást. Ezután a kisszelmenciek már ingyen tudtak vízumot igényelni az átlépéshez, annak kiváltása azonban továbbra is rendkívül körülményes volt és csak egy alkalomra szólt.

A határátkelő megnyitásával emellett a határturizmus is kialakult, ami mára mérséklődött ugyan, a kezdeti időszakban viszont a 2-3 órás sorok sem voltak ritkák a nagyszelmenci oldalon. Kisszelmencen egyik napról a másikra a határhoz vezető útszakaszon boltok tucatjai lepték el az utcát, sok helyi lakos pedig inkább elköltözött a faluból a megnövekedett embertömeg miatt.

A határ megnyitása megélhetés szempontjából sokat segített a helyieknek

– vélekedik Nagy Bernadett. A településvezető hozzáteszi, Nagyszelmenc mindig is fejlettebb része volt az ikerfalunak, a határ megnyitása óta azonban náluk, Kisszelmencen is pozitív irányú változások indultak meg.

6 Galéria: A kettévágott magyar falu, amelynek egyik fele háborúban van Fotó: Papajcsik Péter / Index

2017-ben az Európai Unió eltörölte a vízumkötelességet is a schengeni külső határokon belépő, biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok számára. Vasil Péter szerint ennek nem volt különösebb hatása a településre, habár Nagyszelmencen többen is vásároltak házat Ukrajnából, a vendégmunkások azonban nyugatabbra mennek Szlovákiában, vagy még tovább.

Ami a falu két részének együttműködésében újabb mérföldkövet jelenthet, az a háború és annak hatásai, ami Nagyszelmencre és Kisszelmencre is nagy hatással volt.

A testvértelepülések vezetői közül egyedül csak a nagyszelmenci polgármesterrel, Tóth Lajossal találkoztam személyesen

– árulja el Nagy Bernadett, aki 2020 óta elöljárója a korábban már említett két településnek. Szerinte a háború kitörése óta kényszerűségből minimalizálódtak a testvértelepülési összeköttetések, már ami a személyes kapcsolatokat illeti.

Az elöljáró elmondja, bár közvetlen harci cselekmény eddig nem történt Kárpátalján, a háború mindenkinek megnehezíti az életét a környéken, elsősorban a férfiakét, akiknek bármikor, akár út közben is átnyújthatják a katonai behívóparancsot.

Nehéz most az együttműködés. Próbálunk mindenben segíteni, jelenleg viszont nem nagyon tudunk miben. Információink vannak, de nemigen megyünk át

– erősíti meg Vasil Péter, aki elmeséli, az első napokban nagyon sokan jöttek át, és próbálták támogatni a menekülteket, akiket a helyi kultúrházban szállásoltak el.

„Május óta nyugalom van” – teszi hozzá az alpolgármester, aki szerint szinte mindenki ment tovább Nyugat-Európába, sőt, sokan már vissza is jöttek, és átkeltek Ukrajna felé a gyaloghatáron.

„Ha nem visszük tovább mindezt, akkor nincs értelme az egésznek”

A határtól elindulunk a helyi magyar tannyelvű iskola felé. Vasil Péter elmondása szerint nem csak a környező falvakból, hanem Nagykaposról és Csicserből is járnak ide gyerekek. Az iskola 2008-ban lett felújítva, azóta is mindent fejlesztenek, ennek eredménye például a Dobó István-emlékszoba, ahol a diákok interaktívan tanulhatnak az egri várkapitányról.

Dobó István a környéken, Dobóruszkán született, így neki nagy a kultusza a térségben. Vasil Péter elárulja, az iskolában is ezért van sok minden az egri várkapitány személye köré építve. Az alpolgármester hozzáteszi, ebből fakadóan is jó kapcsolatot ápolnak Egerrel, ahova minden évben járnak kirándulni a gyerekek.

6 Galéria: A kettévágott magyar falu, amelynek egyik fele háborúban van Fotó: Papajcsik Péter / Index

Oktatás tehát van, a térség lakosságmegtartó-ereje azonban kérdéses.

Nagymihály innen negyven kilométer. Ipari munkahely nincs, így marad a szolgáltatás, az állami szféra, esetleg a magánvállalkozás. Más lehetőség nemigen van

– mondja az alpolgármester.

Vasil Péter szerint az infrastruktúra is rendkívül hiányos, szerinte elfogadhatatlan, hogy a mai napig nincsen a térségből olyan főút például Kassára, amely kikerülné a falvakat.

„A keleti vidékeket, főleg a magyarlakta területeket mostoharégióként kezeli Pozsony” – jelenti ki az alpolgármester, bár hozzáteszi, aki akar, az tud munkát vállalni a faluban, habár ez nem mindig megy egyik pillanatról a másikra.

Azt, ahol most élünk, nem örökbe, hanem csak gondozásba kaptuk. Ha nem visszük tovább mindezt, akkor nincs is értelme az egésznek

– vélekedik Vasil Péter, aki szerint a falu szétvágása nem törte meg a szelmencieket, akik egyfajta fekete humorral tudták a történteket kezelni. Talán ez is segített megőrizni a magyarságukat.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)