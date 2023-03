Meghalt a Batman, a Star Wars és a Pókember írója

A regény- és forgatókönyvíró számos Star Wars könyv, valamint a Batman rajzfilmsorozat egyik fő szerzője volt. Utóbbiért 1993-ban Emmy-díjat is nyert.

Michael Reaves több évtizede szenvedett Parkinson-kórban, 2023. március 20-án 72 éves korában halt meg egy Los Angeles-i kórházban – közölte a Cbr.com.

Az író az 1980-as és 1990-es évek egyik legelismertebb animációs forgatókönyvírója volt, többek között a Pókember határok nélkül, valamint a Batman rajzfilmsorozat egyik fő szerzője volt.

Reaves a 1970-es évek elején feltörekvő sci-fi és fantasy novellaíró volt, később pedig a korszak egyik legelismertebb animációs forgatókönyvírójává vált, aki nagyjából minden korabeli rajzfilmsorozaton dolgozott. Köztük a Hupikék Törpikéken (amelyhez több mint 60 epizódot írt), a Pókember és fantasztikus barátain, Az igazi szellemirtók és a Tini Nindzsa Teknőcökön is.

Az író a Batman rajzfilmsorozatért Emmy-díjat is nyert 1993-ban.

Reaves az 1980-as években a Star Wars-rajzfilmeken is dolgozott, a 2000-es években pedig elismert Star Wars-regényíró lett, Az árnyvadászok című könyve a New York Times-bestseller volt. Több regényt is írt régi munkatársával, Steve Perryvel.

Összesen több mint 400 forgatókönyvet írt meg.