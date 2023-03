Sokan az internetről szerezték be a fertőzött szemcseppeket. Egyre nagyobb probléma az ellenőrizhetetlen gyógyszer-kereskedelem és az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok kérdése.

Hárman már belehaltak, négy betegnek pedig a szemgolyóját kellett eltávolítani egy Indiából importált szemcsepp miatt. Nyolc páciens pedig megvakult a szemcsepp használata után.

A Global Pharma Healthcare nevű indiai vállalat terméke egy antibiotikumoknak ellenálló baktériummal fertőzött. A kórokozó neve pseudomonas aeruginosa, amely már alapváltozatában is az antibiotikumokkal szembeni ellenállásáról ismert. A konkrét szemcsepp esetében pedig egy olyan változatról van szó (VIM-GES-CRPA), amely az eddig vizsgált valamennyi antibiotikummal szemben ellenállónak bizonyult.

Jelenleg 68 ilyen fertőzés ismert az Egyesült Államok 16 tagállamában.

A betegek egy része online vásárolta az Ezicare nevű terméket, míg mások közvetlenül szemészorvosuktól kapták a fertőzött szemcseppet. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága már intézkedett a termék forgalomból történő kivonásáról.

Az Ezicare egy műkönny

A helyzetet bonyolítja, hogy a termékhez recept nélkül is hozzá lehetett jutni. A gyógyszerhatóság, vagyis az FDA és a Betegségmegelőzési Központ, a CDC szerint a gyártó megszegte a gyártással kapcsolatos előírásokat, ezért feltehetőleg kezdeményezni fogják valamennyi termékük betiltását. A problémához az is hozzájárul, hogy egyre többen szereznek be gyógyhatásúnak vélt, kétes eredetű szereket az internet segítségével, ami lassan káoszhoz vezet.

Mivel az internet szabadon elérhető Magyarországon is, azt jelenleg nem tudni, hogy hozzánk is jutott-e a fertőzött műkönnyből.

Antibiotikumok helyett

Az úgynevezett rezisztens baktériumok problémája már régóta foglalkoztatja az orvostudományt. Most azonban úgy tűnik, hogy ez a legújabb eset talán közelebb hozta a fejlesztőket a megoldáshoz is.

Az eddigiekkel ellentétben most már nem egyre újabb és újabb antibiotikumok kifejlesztésén fáradoznak, hanem az úgynevezett bakteriofágoktól remélik a megoldást. A bakteriofágok, némileg leegyszerűsítve, olyan vírusok, amelyek baktériumokat fertőznek meg. Ezen tulajdonságuk alapján pedig elviekben felhasználhatók baktériumok elpusztítására. A kérdés persze a gyakorlatban ennél jóval bonyolultabb, de most úgy tűnik, hogy egy amerikai fejlesztőcsoport a Kaliforniai Egyetemen rendelkezik olyan bakteriofággal, amely képes az antibiotikumoknak ellenálló baktérium elpusztítására.

A vakságot, illetve halált okozó fertőzések nyomán persze az is felmerült, hogy a világ egyik legnagyobb gyógyszerfejlesztő és gyógyszerexportőr országa miért hoz be Indiából kétes minőségű szemcseppeket. A legalapvetőbb magyarázat a termék vonzó ára, de az ilyen esetek jól tükrözik, hogy nem mindig a legolcsóbb megoldás a legjobb.

