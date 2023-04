„Nekem csak az a dolgom, hogy pusztítsak”

Bár a nyugati harckocsik első szállítmányai megérkeztek Ukrajnába, sok csapatnak még mindig be kell érnie a régi, szovjet korszakból megmaradt gépekkel, és ezzel kell megkezdeniük az ellentámadást. A The Guardian háborús tudósítójának a Bahmutot és a környező településeket védő ukrán katonák számoltak be a harcok jelenlegi szakaszáról.