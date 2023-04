Wagner-zsoldos vallomása: Gránátokkal dobáltuk a sérült ukrán hadifoglyokat

A 49 éves Alekszej Szavicsev, a Wagner által tavaly szeptemberben besorozott egykori orosz rab a The Guardiannek adott telefonos interjújában elmondta, hogy részt vett ukrán hadifoglyok tömeges kivégzésében azalatt a hat hónap alatt, amit a kelet-ukrajnai fronton töltött.

„Nem voltak szabályok”

Elmondása szerint több tucat ukrán hadifoglyot megölt és megkínzott. „Azt mondták nekünk, ne ejtsünk túszokat, egyszerűen csak lőjük le őket még ott a helyszínen” – mesélte a portálnak. Tavaly ősszel a kelet-ukrajnai Szoledár városában harcolt, ahol részt vett 20 ukrán katona megölésében, akiket bekerítettek az orosz csapatok.

Ez egy háború, és egyetlen dolgot sem bánok, amit ott tettem. Ha tehetném, visszamennék

– jelentette ki Szavicsev.

A férfi elmondása szerint januárban a Wagner-harcosokkal együtt több tucat sebesült ukrán hadifoglyot öltek meg úgy, hogy gránátokat dobáltak abba az árokba, ahol fogva tartották őket Bahmut közelében. „Katonákat is kínoztunk, nem voltak szabályok” – tette hozzá.

A gyerekeket sem kímélték

Szavicsev beszámolóját először hétfőn tette közzé a Gulagu.net jogvédő csoport egy 1 óra 17 perces videóban, amelyben egy másik, Azamat Uldarovként azonosított volt Wagner-harcossal együtt szerepelt, aki szintén azt mondta, hogy civileket, köztük gyerekeket ölt meg a Bahmutért folytatott harcokban. Uldarov arról beszélt, ő és zsoldostársai egyszer megöltek egy ukrán csoportot, akik egy kilencemeletes bahmuti lakóház pincéjében húzták meg magukat, köztük volt egy fiatal lány is.

Egy öt vagy hat éves kislány sikoltozott, akit végül én lőttem fejbe. Nem engedhettem ki senkit

– mesélte Uldarov.

A The Guardian leszögezi, nem tudta ellenőrizni egyik állítást sem, azt azonban hozzáteszik, hogy az általuk látott orosz büntetőjogi dokumentumok szerint Szavicsev, aki elítélt gyilkos volt, szeptember 12-én elnöki kegyelemmel távozhatott a délnyugat-oroszországi Voronyezs városának börtönéből.

Szabadságot ajánlottak az elítélteknek

A Wagner-csoport több tízezer rabot toborzott az ukrajnai harcokra, köztük elítélt gyilkosokat is, szabadságot ajánlva nekik, ha túlélnek egy hathónapos szolgálatot, amelyet Szavicsev március 12-én teljesített. Szavicsev a The Guardiannek fényképeket is átadott két kitüntetésről, amelyeket állítása szerint a kelet-ukrajnai Szoledár városánál vívott csatáért kapott, amelyet a Wagner-csapatok január elején foglaltak el.

A hónap közepén két felvétel is napvilágot látott, amelyeken orosz katonák vágták le az ukrán katonák fejét. Az egyiket még április 8-án töltötték fel először egy oroszpárti oldalra, azon két lefejezett katona látható, akiken az oroszok röhögnek. A másik videó nagyon elmosódott, és a gyanú szerint nem most, hanem még az előző nyáron készülhetett, mivel a nyári évszakra jellemző dús növényzet látható rajta. Azon az látható, hogy egy orosz katona egy hosszú késsel levágja egy még élő ukrán katona fejét.

A háború kezdete óta számos orosz katona, köztük egy korábbi Wagner-harcos is külföldre menekült. Elmondása szerint szemtanúja volt orosz háborús bűnöknek, Szavicsev vallomása azonban ennek fényében is ritkaság számba megy. A férfi hétfői első interjúja óta menekül, mivel több fenyegetést is kapott már.

Jevgenyij Prigozsin, a Wagner vezetője azt mondta, a két volt Wagner-katona beszámolója „égbekiáltó hazugság”, és hogy a Wagner harcosai „soha nem nyúltak és nem is nyúlnának gyerekekhez”.

A HIV-fertőzés sem akadály

Szavicsev a brit lapnak elmondta, attól tart, ugyanaz vár rá, mint Jevgenyij Nuzsinra, a Wagner által beszervezett elítélt gyilkosra, aki megadta magát az ukrán erőknek, de később átadták Oroszországnak és kivégezték. „Ott voltam, tudom mire képesek azokkal, akik köpnek” – reagált Szavicsev, aki szerint bármikor meghalhat, azonban attól fél, hogy erőszakos körülmények között következik ez be.

Prigozsin eljött a börtönbe, ahol fogva tartottak engem is és azt mondta, gyilkosokat keres, ugyanis a hivatásos hadsereg tele van puhányokkal, akik nem végzik a dolgukat

– mesélte Szavicsev arra a kérdésre, hogyan került be a Wagnerbe.

Az orosz hivatásos hadsereg nem engedi, hogy súlyos betegségben szenvedő katonák csatlakozzanak hozzájuk, a volt zsoldos elmondása szerint azonban HIV-fertőzése ellenére is felvették a Wagnerbe.

Nem érdekli őket, hogy HIV fertőzött, vagy akár hepatitiszes vagy, amíg gyilkolni tudsz

– mondta.

Szavicsev beszámolója szerint a voronyeszi börtönből valamivel több mint száz fogoly jelentkezett a Wagner-csoportba, akiket két hetes kiképzés után máris a frontra küldtek, először Szoledárba, majd a város elfoglalása után Bahmutba. Beszélt arról is, hogy négyfős egységekben helyezték el őket, és rendkívül veszélyes támadások indítására kaptak parancsot. Becslése szerint a börtönéből toborzott 100 fogoly közül csak 21 tért vissza élve.

Lényegében csak hús voltunk a parancsnokainknak, még mindig nem tudom, hogyan éltem túl. Senki sem foglalkozott velünk

– zárta beszámolóját Alekszej Szavicsev, egykori Wagner-katona.

(Borítókép: Képünk illusztráció. Fotó: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images)