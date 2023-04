Gerald Groff, az amis közösségben élő, halk szavú evangéliumi keresztény és hittérítő a saját tapasztalatából tudja, hogy a kézbesítés fáradságos, de nemes hivatás. „Ne feledjük, hogy ez a Pony Expresszel kezdődött” – idézte a The New York Times az egykori postást, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a legendás intézmény az amerikai alkotmányban is szerepel.

Miután az amerikai posta 2013-ban megállapodást kötött az Amazonnal a csomagok vasárnapi kézbesítéséről, Groffot választás elé állították: vagy dolgozik azon a napon, amit az Úr pihenésre szánt, vagy elveszíti a munkáját. „Választanom kellett, hogy a földi hatalmamat tisztelem, vagy azt teszem, amit helyesnek látok” – idézte fel megpróbáltatásait. „Istent választottam.”

Ügye az amerikai Legfelsőbb Bíróságon kötött ki. A testület érveket hallgat meg arról, hogy a posta mindent megtett-e az 1964-es polgári jogi törvénykönyv előírásainak érvényesítéséért, amely megköveteli a munkáltatótól, hogy „észszerűen alkalmazkodjon” a munkavállalók vallási gyakorlatához, amennyiben ezt „a vállalat üzletmenetére nézve indokolatlan nehézségek nélkül” megteheti.

Az Amazon megjelenése előtt semmi gond nem volt, mivel vasárnap a posta általában nem kézbesített postai küldeményeket. A csomagküldő szolgáltatóval kötött szerződés megkötése után Groff főnökei tettek ugyan némi engedményt, és megpróbáltak helyetteseket találni műszakjaira, de ez nem mindig sikerült. Állandó jelleggel nem tudták felmenteni a vasárnapi munkavégzés alól már csak azért sem, mert ellentmondott volna a szakszervezettel kötött megállapodásnak, feszült légkört teremtett, és rossz hatással volt a többi kézbesítő hozzáállására.

„Tényleg nem akartam, hogy egy szövetségi kirúgás kísértsen egész hátralévő életemben” – magyarázta Groff, aki szerint a napi szintű zaklatás elérte azt a határt, amit már nem tudott többé elviselni.

Az alsóbb fokú bíróság elutasította Groff keresetét. Patty Shwartz bírónő egy philadelphiai kerületi bíróság megosztott ítéletének indoklásában azt írta: Groff felmentése a vasárnapi munkavégzés alól „az indokoltnál több terhet” rótt a munkáltatóra és az alkalmazottkollégáira, akik többletmunkára kényszerültek. A felperes megzavarta a munkarendet, és befolyásolta a munkamorált.

A volt postást a fellebbviteli tárgyaláson most a Legfelsőbb Bíróság előtt a First Liberty Institute képviseli, amely magát az Egyesült Államok legnagyobb jogi szervezetének tartja, és kizárólag a vallásszabadság védelmére összpontosít. Arra szólította fel a bírákat, hogy a törvényben előírt „indokolatlan nehézségek” kitételt határozottan alkalmazza.

