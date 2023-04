Tucker Carlson elhagyja a Fox Newst

A Fox News magyar idő szerint hétfő délután közölte, hogy legnépszerűbb műsorvezetője, Tucker Carlson elhagyja a csatornát, aki az utóbbi időben több kellemetlen kijelentést is tett, amivel fejfájást okozott számukra – írja a The New York Times.

A csatorna kevesebb mint egy héttel azután tette meg a bejelentést, hogy 787,5 millió dollárt fizetett egy rágalmazási perben, amiért a csatorna egyik legnépszerűbb műsora – amelyet Carlson vezetett – kiemelt szerepet játszott a 2020-as választások utáni félretájékoztatás terjesztésében.

A Fox News Media és Tucker Carlson megállapodtak abban, hogy elválnak útjaik. Köszönjük neki, hogy műsorvezetőként, előtte pedig munkatársként szolgálta a csatornát

– áll a közleményben.

Utolsó műsora pénteken volt, közölte a Fox.