Teljes a káosz a belgrádi iskolai vérengzés után: van olyan harmadikos diák, aki halállistát írt

Csütörtökön a tanítás minden iskolában egyperces néma csenddel kezdődött a szerdai mészárlás áldozatainak tiszteletére.

A Belgrádhoz közeli Obrenovacon a tiszteletadást követően egy diák a táskájából előrántott egy játék pisztolyt, amelyet a társaira és a tanárra fogott. A fiút és a szüleit kihallgatták.

Egy 16 éves lány késsel támadt egy volt osztálytársára és tanárára egy belgrádi magán-középiskolában

– közölte a szerbiai belügyminisztérium. A lányt előállították. A diák és a tanár csak könnyebben sérültek meg.

A rendőrség kihallgatta a harmadik osztályos belgrádi fiút is, aki listát írt azokról, akiket meggyilkolna.

A tanárok arról számoltak be, hogy a kilencéves fiú már korábban is fenyegetőzött. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiú apját is kihallgatják. Ugyanilyen eset történt egy másik általános iskolájában is, ahol egy nyolcadikos diák – állítása szerint egy barátja biztatására – készített halállistát. A rendőrség mindkét diákot és a szüleiket is előállította.

A szerb internetes médiát bejárta a videó is, amely arról készült, hogy egy osztály diákjai tömegmészárlást imitálnak az iskolai szünetben, a szerdai gyilkosságot utánozva.

A kilenc halálos áldozatot követelő ámokfutás megrendítette Szerbiát, több iskolában nem volt csütörtökön tanítás. A szerb kormány törvénymódosításokat kezdeményezett.

A mészárlás elkövetője július végén lesz 14 éves, a szerbiai törvények szerint pedig csak a 14 éven felüliek büntethetők a legsúlyosabb bűncselekmények esetében is.

Szigorítanának a törvényeken a belgrádi ámokfutó miatt

Alekszandar Vucsics szerb elnök szerda esti rendkívüli sajtótájékoztatóján javaslatot tett arra, hogy a büntethetőség korhatárát a nemzetközi példák alapján Szerbiában is 14-ről 12 évre csökkentsék.

A szerb kormány csütörtöki ülésén a köztársasági elnök minden előző napi javaslatát elfogadta. Ez azt jelenti, hogy a büntethetőség korhatárának csökkentése mellett – amiről a parlamentnek kell törvénymódosítást elfogadnia – moratóriumot vezetnek be a fegyvertartási és -viselési engedélyek kiadására.

Emellett felülvizsgálják az eddig kiadott engedélyeket, ellenőrzik, hogy mindazok, akik fegyvertartási engedéllyel rendelkeznek, megfelelő módon tárolják-e fegyvereiket és lőszereiket, és ellenőrzik az ország összes lőterét is.

Kábítószert és alkoholt sem fogyasztott az elkövető

Ahogy korábban megírtuk, meghalt legkevesebb nyolc gyerek és egy biztonsági őr, miután egy hetedikes diák lövöldözni kezdett egy belgrádi általános iskolában szerda reggel. A támadásban több gyerek is megsérült.

Az elkövetőt a rendőrök elfogták, később a belgrádi neuropszichiátriai klinika elkülönített részén helyezték el. A fiú apját őrizetbe vették, az ügyészség a közbiztonság súlyos veszélyeztetésével gyanúsítja. Az anyát is előállították. Az apa beismerte, hogy többször is magával vitte a fiát az egyik belgrádi lőtérre.

A 13 éves tanuló legalább egy hónapja tervezte a támadást, az iskolába szerdán a 9 milliméteres fegyveren kívül egy kisebb pisztolyt, négy Molotov-koktélt és három töltött tárat is vitt.

Találtak nála egy listát azoknak a diákoknak a nevével, akiket lelőni tervezett, illetve egy vázlatot, amelyen az iskola alaprajza és a tantermek elhelyezkedése szerepelt.

Az elkövető Kosta Kecmanovic, egy 13 éves diák, aki nem tudta megbocsátani a rossz osztályzatot. Hazament apja pisztolyaiért, majd az iskola előcsarnokában lövöldözni kezdett.

A lövöldözés után a fiú maga hívta fel a rendőrséget, bemutatkozott, és elmondta, hogy megölt több embert az iskolában.

A fiú sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyasztott – ismertette a toxikológiai vizsgálat eredményét a család ügyvédje csütörtökön.

Először nem lehetett tudni, mi volt a mészárlás indítéka, ám a fiú vallomásaiból kiderült, hogy hosszú ideig kiközösítve érezte magát, és csúfolták a társai, ami kiválthatta az agresszív reakciót

– közölte Veselin Milic, Belgrád rendőrfőkapitánya.

(Borítókép: Rendőrök a lövöldözés helyszínén Belgrádban 2023. május 3-án. Fotó: Srdjan Stevanovic / Getty Images)