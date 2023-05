Magyar miniszterelnöke lesz Szlovákiának

Mint arról már az Index is beszámolt, felmentését kérte Zuzana Caputová államfőtől Eduard Heger ügyvezető szlovák kormányfő. Döntését azzal indokolta, hogy az államfő nem fogadott el egyet sem a javaslatai közül, amelyek – mint mondta – biztosabb megoldást jelentettek volna, mint egy szakértői kormány kinevezése. Az ügyvezető szlovák miniszterelnök az után jelentette be döntését, hogy csütörtökön és pénteken kabinetjének két minisztere is bejelentette távozási szándékát.

Eduard Heger – miután kormánya egy ellene beadott parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott – tavaly december óta ügyvezető kormány élén látja el feladatait.

Heger a csütörtökön elmondott, rendkívüli televíziós beszédében még azt hangsúlyozta, hogy az instabilitás elkerülése érdekében az ügyvezető kormánynak fenn kell maradnia a szeptemberi választásokig, vasárnap viszont úgy nyilatkozott: lehetőséget akar adni az államfőnek arra, hogy egy szakértői kormány kinevezésével stabilan vezesse az országot a szeptemberi előrehozott választásokig. A vonatkozó szabályozás szerint egy szakértői kormány kinevezéséről Szlovákiában döntést az államfő hozhat, akire ilyen esetben ideiglenesen átszáll a kormányzati jogkörök egy része.

A felmentését kérő ügyvezető kormányfő az általa Zuzana Caputovának felkínált lehetőségeket ismertetve azt mondta: ajánlatot tett arra, hogy a távozási szándékukat bejelentő ügyvezető miniszterek helyét az államfő jelöltjei töltsék be, vagy egy olyan ügyvezető kormány folytassa tevékenységét, amelyben csak a legfontosabb tárcák vezetői maradnak a helyükön.

Csütörtökön az ügyvezető szlovák agrárminiszter, Samuel Vlcan jelentette be távozási szándékát, egy, a napokban nyilvánosságra került, a családi cégét érintő állami támogatási ügyre hivatkozva. Pénteken pedig Rastislav Kácer külügyminiszter kérte felmentését az államfőtől, szándékát hivatalosan nem indokolva.

Ódor Lajos lesz a miniszterelnök Szlovákiában

Az Új Szó értesülései szerint Zuzana Caputová szlovák államfő a Boris Kollár házelnökkel és az Eduard Heger leköszönő miniszterelnökkel történt találkozót követően vasárnap délután hivatalosan is bejelentette, az előrehozott választásokig hivatalnokkormányra bízza az ország irányítását. A szakértői kormányt Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank jelenlegi alelnöke fogja vezetni.

Azt már most megerősíthetem, hogy a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke, Ódor Lajos lesz a miniszterelnök

– jelentette be Caputová.

Azt, hogy a hivatalnokkormányban kik vezetik majd az egyes minisztériumokat, az államfő a következő napokban először a politikai pártok vezetőivel közli, majd a nyilvánosságot is tájékoztatja. Várhatóan a május 15-ével kezdődő héten nevezi majd ki a szakértői kormány többi tagját.

Az elnök elmondta, a szakértői kormány csapata már készen áll, hiszen a hivatalnokkabinet felállításának lehetőségére már fel volt készülve. Kizárólag olyan személyeket választott ki, akik amellett, hogy szakemberek, nem indulnak a szeptemberi parlamenti választáson. Mindez azért van, hogy a kampányban egyik politikai pártnak se biztosítson előnyt.

(Borítókép: Ódor Lajos. Fotó: Wikimedia Commons)