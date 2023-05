A felmérések szerint Erdogan egy nappal Törökország modern kori történelmének egyik legjelentősebb választása előtt a fő ellenzéki jelölt, Kemal Kilicdaroglu mögött áll. Ha azonban egyikük sem szerzi meg a szavazatok több mint 50 százalékát, és nem szerez egyértelmű győzelmet, akkor május 28-án újabb szavazás lesz.

A szavazók új parlamentet is választanak, valószínűleg szoros versenyben az Erdogan konzervatív iszlamista gyökerű AKP-ját, a nacionalista MHP-t és másokat tömörítő Népi Szövetség, valamint Kilicdaroglu hat ellenzéki pártból – köztük a Törökország alapítója, Musztafa Kemal Atatürk által alapított szekularista Köztársasági Néppártból (CHP) – álló Nemzet Szövetsége között.

Erdogan kampánya az elmúlt hónapban kormányának a védelmi ipar és az infrastrukturális projektek terén elért eredményeire, valamint arra az állítására összpontosított, hogy az ellenzék visszavonná ezeket a fejlesztéseket – írja a Reuters.

Egyik beszédtémája az volt, hogy az ellenzék nyugati utasításokat kap, és hogy megválasztásuk esetén meghajolnának a nyugati országok kívánságai előtt.

Egy isztambuli Ümraniye kerületben tartott gyűlésen Erdogan felidézte Biden megjegyzéseit, amelyeket a New York Times 2020 januárjában tett közzé, amikor a Fehér Házért kampányolt. Akkor Biden azt mondta, hogy Washingtonnak bátorítania kellene Erdogan ellenfeleit, hogy választási úton győzzék le őt, hangsúlyozva, hogy nem szabad puccsal leváltani.

Tilos az alkoholfogyasztás

A szavazóhelyiségek magyar idő szerint reggel 7 órakor nyitottak, és 17 órakor zárnak, és vasárnap késő estére már lehet tudni, hogy lesz-e második forduló az elnökválasztáson.

A 18. életévüket betöltött állampolgárok szavazhatnak,

a török hatóságok összesen 64 113 941 választópolgárt vettek nyilvántartásba, közülük 3 416 098-at külföldön.

A külföldön élő törökök április 27. és május 9. között szavazhattak Törökország diplomáciai külképviseletein, de a török vámkapuknál, tehát a nemzetközi repülőtereken és az ország határállomásain vasárnap délután 17 óráig még ők is voksolhatnak. Május 9-ig 1 817 010 külföldi török élt választójogával, a részvételi arányuk 53,19 százalékos volt, az ő szavazócéduláikat a napokban Ankarába szállították. Ezeket a borítékokat szintén a 17 órás urnazárást követően bontják ki – közölte az MTI.

Az 1961 óta érvényben lévő választási törvény értelmében este 18 óráig

az összes sajtóorgánumban tilos lesz magára a választásra, valamint annak eredményére vonatkozó mindennemű hír, találgatás és megjegyzés közzététele.

Este 18 és 21 óra között a médiumok kizárólag az YSK által kiadott információkat hozhatják nyilvánosságra. Az YSK a médiát érintő korlátozásokat a tervek szerint este 21 órakor oldja fel, bár dönthet úgy is, hogy ezt az időpontot korábbra hozza.

A választás napján reggel 6 órától éjfélig tilos lesz az alkoholtartalmú italok eladása és nyilvános fogyasztása is, sőt az éttermek is csak ételt szolgálhatnak fel. Továbbá zárva tartanak a szórakozóhelyek, a bárok, a kocsmák, de a teázók, a kávézók, a mozik és még az internetkávézók is.

A rendőrökön és a közrend védelmével egyéb módon megbízottakon kívül más nem tarthat magánál fegyvert. Este 18 óráig pedig még esküvőt sem szabad tartani, de 18 és 24 óra között is csak a felsorolt tilalmak betartásával.

(Borítókép: Recep Tayyip Erdogan. Fotó: Hannah Mckay / Reuters)