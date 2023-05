Cikkünk frissül!

Menczer Tamás külügyi államtitkár számolt be róla közösségi oldalán, hogy egy magyar autóbusz karambolozott Szlovákiában a D2-es autópályán. Mint írta, a mentés zajlik, kollégáik a helyszínen vannak.

A Ma7 felvidéki portál információi szerint egy kamionnal ütközött az autóbusz a D2-es Csehország felé vezető szakaszán.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy ember meghalt, 59-en pedig megsérültek.

A helyszínen 28 malackai és pozsonyi tűzoltó segédkezik, akik orvosi elsősegélyt nyújtanak a sérülteknek. A balesetben többen a roncsok közé rekedtek.

Az ütközés után a busz fele beszorult a kamionba.

A rendőrség Malacka felé, az I/2-es útra tereli a forgalmat. A helyzet miatt hosszabb időre le lesz zárva a sztráda érintett szakasza – írta a pozsonyi rendőrség Facebookon.

A baleset nem sokkal 11 óra előtt történt a závodi pihenőállomás közelében. A magyar Országos Mentőszolgálat arról számolt be, hogy nem vette észre a pihenőhelyről az autópályára kihajtó kamion sofőrje az utasokkal teli magyar autóbuszt és nekiütközött. A rendőrség azt ajánlja a sofőröknek, hogy a D2-es autópályát Lamacs, Pozsonbeszterce és Stomfa irányába használják.

A helyszínen megszondázták a sofőröket, az eredmény negatív volt.

A balesetről egy videofelvétel is felkerült a közösségi oldalakra. A Juraj Hajdin TV JOJ Facebook-oldalán megosztott felvételen az is jól látszik, hogy a helyszínre egy mentőhelikopter is érkezett.

Menczer Tamás elmondása szerint az autóbuszon miskolci és budapesti nyugdíjasok utaztak. Információik szerint 13 ember súlyos sérülést szenvedett, 8-an közepesen súlyosat, 37-en könnyebb sérüléseket. A sérülteket 4-5 különböző kórházba kellett szállítani.

A magyar nagykövetség a helyszínen van, illetve néhányan a sérültekkel bementek a kórházba. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatják Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki jelenleg Pekingben tartózkodik. Az M1-en adott külügyminisztériumi tájékoztatás szerint, aki otthonról szeretne informálódni, az a a konzuli call centeren keresztül tud érdeklődni.

Michal Palkovic frissen kinevezett szlovák egészségügyi miniszter a balesetről úgy nyilatkozott: a szlovák Országos Mentőszolgálat Operatív Központja (OS ZZS) és a kórházak arról biztosították, hogy minden sérültet azonnali és minőségi egészségügyi ellátásban részesítenek.

Mindent megteszünk azért, hogy megmentsük az életüket. Rendkívül sajnálom a baleset áldozatát, részvétem a hozzátartozóinak

– fogalmazott Michal Palkovic.

(Borítókép: Pozsonyi Rendőrség / Ma7)