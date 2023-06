Bűnözési hullámot gerjesztett az ukrajnai háború a vidéki Angliában

A szervezett bűnözői bandák gyorsan növekvő mennyiségben küldik Európa keleti részeibe a gazdaságokból elemelt gépeket, berendezéseket és alkatrészeket. A kereslet irántuk az Oroszországot bénító nyugati szankciók bevezetése után szökött fel.

A felszerelések egy részét sikerült visszaszerezni. Így derült ki, hogy a célterület „kétségtelenül Kelet-Európa” – nyilatkozta a Politicónak a brit rendőrség vidéki bűnözés elleni egységét vezető főfelügyelője. Andrew Huddleston nem rendelkezik meggyőző bizonyítékokkal, hogy a lopott eszközök végső soron Oroszországban kötnek ki, de sem ő, sem vezető kollégái nem kételkednek ebben.

„Ha a szakmai véleményemet kérdezik egy olyan országról, amelyet szankciókkal sújtottak, akkor mindenképpen elvárható a feketepiac reagálása” – érvelt a főrendőr, aki magyarázatképp hozzátette, hogy „ezt teszik a bűnözők”.

Az Egyesült Királyságban az amúgy is elterjedt vidéki bűnözés az idén az egekbe szökött. „A legrosszabb, amit valaha is tapasztaltam” – jellemezte a helyzetet egy gazdálkodó, aki szerint szó szerint olyan a helyzet, mint járvány idején. „Semmi sincs biztonságban, bárhol is legyen” – panaszolta Eveey Hunter, egy hertfordshire-i farm tulajdonosa.

On Tuesday the #TVPRural Crime Taskforce assisted the South Bucks Rural Neighbourhood team with the execution of a search warrant in the Terrick area!



Multiple stolen vehicles, plant equipment & trailers were seized! 4 suspects were arrested & an investigation is underway pic.twitter.com/3ch0yvjQw4

