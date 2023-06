Ellepték az internetet Joe Biden fiának meztelen képei

A Joe Biden fiának, Hunter Bidennek hírhedt laptopjáról származó fotók tömkelege került fel most egy új oldalra. A képeken látható az amerikai üzletember egykori, vad életmódja. A szóban forgó képeket tároló adathordozót korábban már a magyar kormánnyal is szóba hozták.

A közel 10 000 képet tartalmazó gyűjtésben több meztelen kép is látható, amelyeken ő maga látható hotelszobákban, kábítószer-fogyasztáshoz használatos kellékekkel, hiányos öltözetű nőkkel körülvéve.

Több képen a meztelen 53 éves Huntert egy tetovált nő mellett örökítik meg, aki hálós fehérneműben látható. De vannak olyan képek is, amelyeken egyszerre több nővel is látható a férfi. A képeket a családjáról készült pillanatképek fűszerezték, köztük több olyan is, amelyen elnökként tevékenykedő édesapja látható.

A fényképeket – amelyek mind 2008 és 2019 között készültek – most a BidenLaptopMedia.com oldalon tették közzé a múlt héten, miután egy Donald Trump köréhez tartozó, korábbi fehér házi segéd hónapokon át készítette a Hunter Biden elhagyott laptopjából kinyert digitális archívumot.

Sokukhoz földrajzi koordinátákat is csatoltak, így kiderült, Hunter az Egyesült Államokon kívül Cabo San Lucasban, Koszovóban, a Dominikai Köztársaságban, Kínában, Londonban, Párizsban és Belgrádban is készített számos fotót – írja a New York Post .

A magyar kormány is láthatta a merevlemezt

Még tavaly augusztusban számoltunk be róla, hogy az ukrán energetikai cégben korábban vezető szerepet vállaló Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia elhagyott egy laptopot, amelyről különböző dokumentumok szivárogtak ki. Először ugyan tagadták, hogy közük lenne az iratokhoz, most mégis pereskedésre készülnek.

TAVALY OKTÓBERBEN MÁR A VÁDEMELÉS IS SZÓBA JÖTT ELLENE, MIUTÁN A 2018 ÓTA ZAJLÓ SZÖVETSÉGI VIZSGÁLAT ALAPOS BIZONYÍTÉKOT TALÁLT ARRA, HOGY A LOBBISTAKÉNT ISMERT HUNTER BIDENT ADÓCSALÁS ÉS FEGYVERBIRTOKLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ HAMIS NYILATKOZAT GYANÚJÁVAL VÁD ALÁ HELYEZZÉK.

A vádemelésről a nyomozást felügyelő szövetségi ügyésznek, Davis Weissnek kell döntenie, akit Donald Trump elnöksége idején neveztek ki. Az eljárás során kiderült, valóban az ő laptopjáról van szó, de Hunter korábban ezt még tagadta.

A szóban forgó merevlemezen 126 ezer dokumentum volt, köztük e-mailek és Hunter Bident alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt mutató videók. A videók közül jó néhány már a 2020-as amerikai elnökválasztáson is előkerült, miután különböző médiumokhoz kiszivárogtatták őket. Az e-mailek között olyan is akad, amely szerint Joe Bident több üzleti kapcsolathoz is hozzásegítette fia.

Egy republikánus aktivista azt állította még áprilisban, hogy Európában tartózkodott, ugyanis átadta a magyar kormánynak Hunter Biden laptopjának a merevlemezét. A Kormányzati Tájékoztatási Központ azonban mindent tagadott.